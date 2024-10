Promozione. Secondo successo consecutivo per il Civate

Successi per GrentArcadia, Civate e Rovagnate che vince il derby contro la Colico Derviese

Perde ancora il Calolziocorte: 2-1 con la Pontelambrese

CIVATE – Nell’ottavo turno di Promozione vincono tre lecchesi su cinque. Secondo successo consecutivo per il Civate che dopo la vittoria di settimana scorsa contro il GrentArcadia ottiene altre tre punti, oggi contro l’Olimpic Trezzanese. La formazione di Guadagno risale quindi in classifica ed è ora al tredicesimo posto, successo d’oro in quanto la formazione lecchese è stata l’unica squadra a vincere nella parte bassa della classifica.

Commenta la partita odierna il presidente Marco Secomandi: “Nel primo tempo la Trezzanese ha avuto più occasioni e hanno sprecato tanto. Nella ripresa anche noi abbiamo avuto le nostre e l’abbiamo sbloccata al 75′ con il gol di Bub che ha finalizzato una buona combinazione con Castagna”.

“Poi all’89’ hanno segnato loro con uno splendido dribbling e tiro del numero 11. Ma al 95′ siamo nuovamente andati in rete noi con un contropiede da manuale insaccato da Franceschini. Dopo un primo tempo sofferto abbiamo reagito con carattere e voglia di portare a casa un risultato positivo. Anche se gli ultimi 7 minuti sono stati per me a prova di ‘cuore'”.

Importante successo anche per il Rovagnate che si aggiudica il derby contro la Colico Derviese, determinate il gol partita di Brusadelli al 30′ del primo tempo. Un match equilibrato che porta i biancorossi al quarto posto in classifica. Stesso parziale anche per il GrentArcadia che vince di misura contro il Biassono grazie al gol di Luca Visconti.

Infine, perde ancora il Calolziocorte che non riesce ad uscire dalla crisi di risultati e condivide l’ultimo posto in classifica con il Cavenago. Oggi, la formazione di Perego che ha terminato la gara in dieci uomini era andata per prima in vantaggio contro la Pontelambrese grazie al rigore trasformato da Todeschini. Ma, la doppietta di Colombo ha ribaltato la partita a favore degli avversari.