Serie B. Al via la prima giornata senza Lecco e Reggina

Si comincia con l’anticipo tra Bari e Palermo

Esordio bluceleste a settembre dopo la sentenza del Consiglio di Stato e la chiusura definitiva del “caso ricorsi”

LECCO – Inizia oggi il campionato di Serie B con l’anticipo tra Bari e Palermo, mentre tra sabato e domenica si giocheranno le altre gare della prima giornata ad eccezione di Lecco e Reggina (e rispettive avversarie: Pisa e Modena).

Lo stop forzato voluto dalla Lega Serie B riguarda la sentenza del Consiglio di Stato attesa per il 29 agosto, a conclusione dell’ormai noto “caso ricorsi”. Sentenza che dovrebbe confermare la decisione del TAR del Lazio con l’ammissione del Lecco in Serie B e l’esclusione dei calabresi, con il Brescia speranzoso di subentrare, mentre sembrano ormai fuori dei giochi Perugia e Foggia.

Intanto, le danze della Serie BKT 23/24 si aprono questa sera, alle ore 20.30 al San Nicola, con il derby del sud tra Bari e Palermo.

Nella serata di domani, 19 agosto, saranno disputate in contemporanea altre tre partite: Cosenza-Ascoli, Cremonese-Catanzaro e Ternana-Sampdoria. Invece, la sorpresa della passata stagione in B, il Sudtirol, debutterà in casa con il retrocesso Spezia domenica 20, alle 18,00. A chiudere la tre giorni di gare ci sarà l’esordio di altre due neopromosse dalla C, Reggiana e Feralpisalò, entrambe in trasferta, rispettivamente contro Cittadella e Parma ed il match che vede protagonisti i cugini del Como, fuoricasa, contro il Venezia.

Oltre ai blucelesti, manca un’altra pedina allo scacchiere di partenza della lega cadetta, infatti, la partecipazione della Reggina è in bilico a causa dei problemi finanziari dei calabresi. Debutto rimandato quindi anche per Pisa e Modena, avversarie rispettivamente di Lecco e Reggina.

La probabile data esordio del Lecco di Luciano Foschi dovrebbe essere il 2 settembre al Rigamonti-Ceppi contro il Catanzaro, team che ha dominato il girone C della Lega Pro 2022/23. La compagine bluceleste sta lavorando dentro e fuori dal campo per essere pronta all’atteso ritorno nella Serie B, a 50 anni dall’ultima volta. Due settimane d’attesa non possono che accrescere l’aspettativa dei tifosi per la nuova squadra che si sta formando sotto la guida del neo ds Domenico Fracchiolla.