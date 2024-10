Serie C. Baldini post Feralpi: “Ai ragazzi posso recriminare poco”

Il Lecco esce sconfitto dal Turina: la FeralpiSalò vince 2-1

Baldini: “Mendoza e Tordini ottimo ingresso in campo”

SALÒ – “Posso recriminare poco ai ragazzi, penso sia stata una partita affrontata a viso aperto e ce la siamo giocata tutte e due le squadre”. Questa la prima considerazione a caldo di mister Francesco Baldini dopo la partita persa 2-1 dal Lecco contro la FerlapiSalò.

Il tecnico bluceleste difende a spada tratta la sua squadra: “Ai ragazzi posso imputare qualche situazione nel primo tempo in cui non abbiamo accorciato e loro sono ripartiti bene. Poi gli uno contro uno con Pietrelli che ci ha messo in grande difficoltà sia a destra che a sinistra. Lui è un ottimo giocatore che può anche giocare in categorie superiori”.

“Posso recriminare poco – continua Baldini – perchè i miei si sono impegnati, hanno fatto partita e provato a giocare e sofferto nel momento in cui la Feralpi ha spinto. Abbiamo ripreso la gara e in quel momento ho avuto la sensazione di poterla vincere e invece poi è andata come è andata”.

Il miste analizza nello specifico la gara in particolare nel primo tempo: “Ci sono stati dei ribaltamenti continui, quando dico che è stata una partita viva intendo che entrambe le squadre hanno lasciato degli spazi all’avversario per ripartire. Noi ne abbiamo lasciati però di più, quando costruivamo noi non abbiamo fatto benissimo”.

Riguardo, invece, i risultati e le prestazioni di queste ultime due gara: “Io sceglierei la prestazione di stasera rispetto a quella con la Pergolettese. Quella di questa sera è stata fatto su tutti gli effettivi, anche chi è entrato ha fatto bene. Sia Mendoza che Tordini sono stati intraprendenti nell’entrare aggressivi in campo”.

Infine Baldini commenta i gol presi: “Il secondo errore del portiere, il primo è invece stato un uno contro uno con Beghetto che viene saltato, avevo pensato di inserire Kritta prima, ma poi ci hanno fatto subito gol. Noi ci abbiamo provato, non c’era superiorità numerica, negli uno contro uno però si fa fatica, dovremo migliorare”.