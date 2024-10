Serie C. Un Lecco spento perde ancora: la Feralpi s’impone 2-1

Il Lecco è in piena crisi di gioco e risultati: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite

In gol Di Molfetta (49′), pareggia Frigerio (61), Petrelli (79′) firma la rete decisiva

SALÒ – Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite questo è il bilancio del Lecco di Baldini che anche oggi contro un avversario di pari livello ha ottenuto solo una nuova delusione per i tifosi blucelesti. Ora, la panchina del tecnico toscana comincia a cigolare, decisive saranno perciò le prossime due partite in casa contro Alcione e Vicenza.

Oggi allo stadio Turina, il Lecco è sceso in campo solo nella ripresa in quanto per tutto il primo tempo non ha mai calciato nello specchio della porta e costruito davvero poco. Al 49′, gli avversari guadagnano il meritato vantaggio e solo allora Baldini incomincia a correre ai ripari inserendo Tordini e Kritta per dare maggiore dinamismo e dai loro piedi nasce l’azione del gol di Frigerio.

Nella gestione del risultato il Lecco è ancora davvero acerbo e al 79′ subisce la rete del 2-1, colpevole sicuramente è il portiere bluceleste Furlan che sbaglia il posizionamento sul primo palo, ma di certo non è l’unico perchè la difesa del Lecco oggi ha fatto acqua da tutte le parti. Dopo la seconda rete della Feralpi i blucelesti intimoriti si sono chiusi in difesa eccezion fatta per Tordini e Mendoza entrambi partiti dalla panchina che forse meriterebbero più spazio per la voglia messa in campo.

Mister Baldini ha ancora qualche problema a livello di infortunati infatti, sia Zuberek che Loaukima non sono stati convocati per la partita di Salò, così come Stanga. Però Furlan torna titolare tra i pali, davanti a lui difesa a quattro con Beghetto, Celjak, Battistini e Lepore. In mediana Ilari, Frigerio e Ionita. Dietro le due punte Galeandro e Sipos c’è Enrico Di Gesù.

Sul fronte opposto anche Aimo Diana deve rinunciare a Balestrero e Zennaro squalificati. In porta Rinaldi, difesa a tre con Rizzo, Pasini e Pilati. Date le due assenze a centrocampo parte l’inedita coppia Hergheligiu-Brambilla con Pietrelli e Boci sulle fasce. I due trquartisti dietro l’unica punta Dubickas sono Cavuoti e Di Molfetta.

Cronaca



Parte subito in proiezione offensiva la Feralpi che crea alcuni pericoli alla retroguardia del Lecco che ancora deve prendere le misure nei primi minuti di gioco. L’undici bluceleste si vede dalle parti di Rinaldi (F) al 10′ con la punizione innocua di Beghetto (L) che non trova alcun compagno in area di rigore avversaria.

Al 14′ ci prova da fuori Frigerio (L) però il tiro termina di poco alto sopra la traversa. Sul fronte opposto, i maggiori pericoli arrivano dalla corsia di destra, Capuoti (F) al 16′ arriva troppo facilmente al tiro, Furlan (L) in tuffo ci mette una pezza. Poco dopo ancora Beghetto (L) si fa sorpassare con troppa facilità e questa volta è Petrelli (F) a tentare la conclusione che termina a lato.

Il Lecco fatica in difesa a causa dei continui inserimenti dei centrocampisti avversari, mentre davanti non si riescono a trovare gli spazi di manovra. La Feralpi ha maggiore dinamismo ma spreca molto, come al 38′ come quando Capuoti (F) prende il tempo a Lepore e calcia a rete, Furlan (L) con i piedi la mette in angolo.

Negli ultimi cinque minuti, Beghetto (L) prende maggiore fiducia in avanti e i suoi cross creano scompiglio in area avversaria ma, gli attaccanti blucelesti faticano a prendere la palla e rendersi perciò pericolosi.

Nella prima frazione di gioco nessuna conclusione nello specchio per la formazione di Baldini che deve correre ai ripari siccome la FeralpiSalò è apparsa in pieno controllo della partita. Inoltre, la squadra di Diana ha sbagliato diverse conclusioni a rete per fortuna del Lecco.

Secondo Tempo

Nei primi minuti della ripresa l’andamento della partita non cambia, il Lecco aspetta e la Feralpi continua a fare la gara. La formazione di casa passa al 49′ minuto, Pietrelli (F) si inserisce bene in area e passa a Di Molfetta (F) che mette la palla in rete, Il Lecco continua a subire e un minuto dopo Capuoti (F) ha l’occasione del 2-0 ma spara alto.

Baldini prova a dare una scossa ai suoi inserendo Kritta e Tordini, al posto di Beghetto e Di Gesù entrambi in giornata no. Al 61′ arriva il gol per il Lecco: bel cross di Ionita (L) dalla sinistra che serve in mezzo Galeandro (L) che di sponda trova Frigerio (L), il centrocampista si inserisce bene tra i difensori avversari e da pochi passi la mette in porta.

Il Lecco grazie al gol sembra aver trovato nuovo piglio e fiducia in fase offensiva, al 68′ bell’azione di Tordini (L), entrato bene in campo, che serve i suoi attaccanti che però non riescono a calciare verso la porta difesa da Rinaldi. Ancora Tordini ci prova al 72′ con una bella conclusione dai trenta metri, parata dall’estremo difensore avversario.

Il punteggio cambia ancora al minuto numero 79′, Pietrelli (F) supera in velocità Lepore (L) e mette in mezzo un cross rasoterra sul primo palo ma, Furlan (L) sbaglia completamente la copertura e la palla entra in rete: 2-1 Feralpi.

Il tecnico bluceleste prova con gli inserimenti di Gunduz e Galli a dare nuove idee ai suoi ma la squadra sembra essersi spenta dopo il gol del 2-1. Al 89′ ci prova Mendoza (L) con un bell’inserimento dalla destra ma, sul tiro il difensore avversario si contrappone mettendo la palla in angolo, il primo per il Lecco.

La rete della Feralpi ad inizio ripresa sembrava aver svegliato il Lecco dall’intorpidimento visto nei primi 45′ minuti. Infatti, il gol di Frigerio ha riacceso gli animi blucelesti ma il secondo vantaggio dei bresciani ha tagliato letteralmente le gambe ai blucelesti che fino al termine della partita hanno pensato più a non incassare un altra rete che a trovare il pareggio.

Tabellino

FERALPISALÒ (3-4-2-1): Rinaldi; Rizzo, Pasini, Pilati; Pietrelli (82′ Capianca), Hergheligiu, Brambilla, Boci (67′ Letizia); Cavuoti, Di Molfetta (82′ Musatti); Dubickas (67′ Maistrello). All. Diana

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore, Celjak, Battistini, Beghetto (58′ Kritta); Frigerio (85′ Galli), Ilari, Di Gesù (58′ Tordini); Ionita (85′ Gunduz); Galeandro (74′ Mendoza), Sipos. All. Baldini

Marcatori: 49′ Di Molfetta (F), 61′ Frigerio (L), 79′ Petrelli (F)

Arbitro: Castellano di Nichelino, assistenti Andreano di Foggia e Lauri di Gubbio; quarto uomo Migliorini di Verona

Ammoniti: Baldini (L), Boci (F), Frigerio (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 29

Vicenza 24

Alcione Milano 22

FeralpiSalò 19

Renate 19

Trento 18

Lumezzane 18

Atalante U23 17

Virtus Verona 16

Novara 16

Lecco 15

Albinoleffe 13

Pro Patria 13

Giana Erminio 12

Caldiero Terme 11

Pro Vercelli 11

Pergolettese 9

Arzignano 7

Union Clodiense 7

Triestina 4