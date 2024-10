Serie C. Baldini verso FeralpiSalò-Lecco: “Ho voglia di una grande prestazione”

Il Lecco si avvicina alla trasferta contro la FeralpiSalò di domenica 27 alle ore 17:30

Baldini: “Ho bisogno di tutti: chi dall’inizio e chi in corsa”

LECCO – “Una settimana diversa, è naturale che ogni giorno che passa ci fa mettere altra benzina delle gambe. Recuperiamo Galli e Galeandro, mentre Furlan e Zuberek sono ancora in fase di ripresa”. Queste le prime parole di mister Francesco Baldini all’antivigilia di FeralpiSalò-Lecco che si giocherà domenica alle 17:30 allo stadio Turina di Salò.

“Ci saranno ancora due allenamenti per capire chi schierare dal primo minuto. Ma anche chi entrerà dalla panchina dovrà darsi da fare. Ho certamente bisogno di tutti e da qui deriva il mio nervosismo nei confronti di coloro che non partono dal primo minuto, non devono abbassare la guardia perchè anche loro sono fondamentali”.

Domenica si affronterà un’altra squadra retrocessa dalla B e che anch’essa ha cambiato molto come spiega Baldini: “Rispetto alla FeralpiSalò noi abbiamo cambiato anche la società, tutte e due abbiamo voglia di risultato. L’allenatore lo conosco bene e il valore della rosa avversaria è alto, ci sono anche tanti giovani di alto livello. Ho voglia di una grande prestazione, in questa settimana ho visto nei ragazzi una voglia di fare una bella partita”.

“La Feralpi ha senz’altro dei numeri importanti, soprattutto in difesa. La squadra di Diana non concede tanto per questo dovremo essere molto cinici. Con la Pergolettese avevamo bisogno dei tre punti, ora dobbiamo alzare il livello per gli interi novanta minuti”.

Infine sugli altri disponibili: “Billong è guarito dalla gastroenterite e ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra. Dore ha recuperato e sono contento del rinnovo di Galenadro che anche lui torna disponibile. È un rinnovo meritato sul campo, se continua così potrebbe giocare anche in categorie diverse dalla Lega Pro. Chiudo con un pensiero per il nostro capitano Celjak porgendo le condoglianze della società per il lutto che ha colpito la sua famiglia”.