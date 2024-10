Serie C. Baldini sulla Pro Patria: “Proveremo a vincere con tutte le nostre forze “

Il Lecco domani sfida la Pro Patria: appuntamento alle 17:30 allo Speroni di Busto

Baldini: “Dalmasso prenderà il posto di Furlan infortunato”

LECCO – “Siamo ancora in emergenza, inoltre si è aggiunto l’infortunio di Furlan, Di Gesù e Frigerio non stanno al cento per cento, Billong non è ancora pronto, rientrano però Lepore e Beghetto”. Queste le considerazioni di mister Baldini sulla situazione infortunati in casa Lecco che domani torna in campo contro la Pro Patria.

“Vista la situazione – continua Baldini – sta perciò alla squadra mettere in campo tutto quello che ha. Domani dobbiamo riprendere a fare in risultato, anche fuori casa per trovare la prima vittoria in trasferta. La partita di domenica ci ha fatto male dobbiamo reagire sul campo”.

Domani, a causa dell’infortunio al pettorale di Furlan, dovrà scendere in campo un altro portiere: “Sarà a Dalmasso a prendere il posto di Furlan, è più grande di età ed ha maggiore esperienza. Salvo restando che Fall mi piace molto, essendo giovane ha un grande margine di crescita”.

Secondo il mister per poter preparare al meglio la gara contro la Pro Patria: “Bisogna analizzare ogni aspetto dalla scorsa partita, infatti rispetto a Renate bisogna sfruttare le occasioni create e vincere i duelli persi, essere quindi più determinati, cinici sotto porta e diminuire i passaggi sbagliati a metà campo. La Pro Patria penso faccia lo stesso gioco che ha fatto il Renate contro di noi, sono molto bravi davanti e a ripartire veloci.

Anche lo stesso Baldini ha sofferto molto la partita persa di venerdì: “L’insofferenza per la sconfitta è durata qualche giorno in più del solito, ora sono carico e sono convinto che i ragazzi possano fare un’ottima prestazione domani. Siamo usciti da questo ciclo di partite in sofferenza, ma abbiamo recuperato e ora siamo pronti.”

Il tecnico toscano commenta infine l’arrivo di Billong in bluceleste: “Lui è un giocatore che ci serviva, è determinato ed è uno che in campo ‘rompe’ in maniera positiva ai compagni. Ci era mancato un tipo di giocatore del genere in campo avendo fuori Lepore. Poi, ha una presenza importante sia fisicamente che a livello di determinazione”.