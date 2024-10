Calcio Lecco. Ionita convocato in nazionale, salterà la gara con la Pro Patria

Baldini deve fare i conti con l’infermeria: la società potrebbe intervenire sul mercato

Fuori Marrone, Beghetto e Lepore, è emergenza in difesa

LECCO – Appena tornato a Lecco Artur Ionita è stato convocato dalla sua nazionale, la Moldavia, per le due sfide di Nations League contro Andorra e Malta che si giocheranno rispettivamente giovedì 10 ottobre e domenica 13. Di conseguenza il centrocampista non sarà a disposizione di mister Baldini per la sfida con la Pro Patria di questo sabato nella quale non sarà presente anche Zuberek anch’esso convocato in nazionale.

Un vero peccato perché Ionita è stato uno dei migliori in campo nel match contro il Renate. Infatti, nonostante il moldavo non abbia giocato partite ufficiali se non in nazionale, è apparso in piena condizione ed ha dato maggiore vitalità in mezzo al campo al Lecco.

Il tecnico bluceleste in vista di sabato 12 deve anche far fronte all’emergenza infortuni siccome Marrone sarà fermo fino a dicembre e Beghetto e Lepore non sono ancora al cento per cento. Perciò, la società potrebbe intervenire a breve sul mercato per rinforzarsi in difesa mettendo, in questo caso, Marrone fuori rosa per liberare un posto in lista.