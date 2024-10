Serie C. Bongiorni post Lecco-Alcione: “Ottimo atteggiamento della squadra”

Il Lecco ritrova il successo contro l’Alcione: gol partita di Sipos

Bongiorni: “Ora sull’onda dell’entusiasmo possiamo preparare la gara col Vicenza “

LECCO – “In un giorno e mezzo non abbiamo avuto il tempo di lavorare sugli aspetti tattici ma più sull’organizzazione lasciando libertà negli ultimi 25 metri e nel primo tempo si è visto”. Queste le prime parole del vice allenatore Bongiorni, oggi in panchina al posto di Volpe squalificato, dopo il successo per 1-0 del Lecco contro l’Alcione Milano.

“Nel primo tempo siamo partiti in maniera molto aggressiva perchè stavamo per incontrare una squadra che gioca un buon calcio e in salute. Abbiamo chiesto di alzare i ritmi e tenerli alti fin quando ce ne avessero avuto. Nel secondo tempo siamo calati a livello fisico, ma è normale”.

La vittoria di oggi è un buon inizio: “Cavalcare l’entusiasmo all’inizio nell’ambiente e nei ragazzi è fondamentale. Adesso avremo più giorni per preparare una partita importante come quella contro il Vicenza. Bisogna vedere come i giocatori riescono a recuperare dopo una partita intensa come quella di oggi”.

Il nostro lavoro è iniziato solo ieri spiega Bongiorni: “Vogliamo proporre una metodologia ed impostare il lavoro in un certo modo. Riguardo la partita di oggi abbiamo lasciato libertà di azione negli ultimi 25 metri dando maggiore spazio alla fantasia in fase offensiva, i nostri giocatori hanno gamba e riescono ad gestire bene il possesso”.

“Siamo soprattutto contenti per l’atteggiamento che hanno dato i ragazzi hanno messo in campo dal primo minuto. Avevamo già visto diverse partite del Lecco, e le cose che ho visto mi sono state confermate quando li ho incontrati: un bel gruppo con tanta personalità.”

Rispetto invece ai cambi: “È passato ancora poco tempo per conoscere a pieno le qualità dei ragazzi e capire chi inserire in corso e in che modo. Noi però siamo contenti dei ragazzi e secondo noi questa squadra può fare un bel percorso. Con la continuità con i risultati aiuta i giovani a lavorare meglio e i più esperti nell’accompagnarli nel percorso”