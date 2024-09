Serie C. Galli su Pro Vercelli-Lecco: “Dobbiamo farci trovare pronti”

Il Lecco pronto alla trasferta di Vercelli: si gioca sabato alle 20:45

Galli: “Ilari è un ottimo giocatore, è stato bello ritrovarlo”

LECCO – Nella conferenza stampa della vigilia ha preso parola, invece che Baldini, uno delle bandiere del Lecco: Giorgio Galli. Il centrocampista bluceleste ha presentato la sfida alla Pro Vercelli di domani e commentato la sua stagione e quella della squadra in questo positivo inizio di campionato.

Inizialmente Galli ha parlato della condizione fisica generale della squadra: “A livello fisico diventa difficile recuperare con soli due giorni di stop tra una partita e l’altra. Poi ci mancano alcuni compagni per infortunio perciò chi dovrà andare in campo deve farsi pronto”.

A proposito degli infortunati: Di Gesù, Lepore e Marrone non saranno sicuramente della partita, mentre sul caso di Frigerio (lussazione alla spalla) verranno fatte dalla società delle valutazioni da qui a domani sera per capire se sarà spendibile nel corso dei novanta ed oltre minuti.

Invece, sugli avversari di domani: “La Pro Vercelli arriva da un periodo difficile siccome ha incassato quattro sconfitte consecutive. Dovremo essere bravi noi a non permettergli di trovare entusiasmo per uscire da questa situazione”.

Un commento anche a livello tattico sui tanti moduli diversi messi in campo da Baldini in queste prime giornate ma, in tutti questi c’è una costante Galli ed Ilari sempre in campo: “Ritrovare Carlo, che è un grande giocatore e sa come stare in campo, è stato bello ed è facile giocare con lui”.

“Ci bilanciamo a vicenda perchè a lui piace attaccare più l’area anche come è successo nella partita con l’Arzignano Valchiampo. Ma, comunque rispetto al modulo che sia un centrocampo a due o a tre con lui mi trovo bene perchè sa come legare il gioco sia in fase difensiva che offensiva”.

Secondo Galli è ancora presto per confrontare le due rose quella della promozione e quella attuale anche se ci sono ancora diversi membri: “Inoltre, in quella annata avevamo avuto diverse difficoltà all’inizio. Però, si sta creando un bel gruppo ed un bel ambiente all’interno dello spogliatoio. Penso che questo spirito possa solo rafforzarsi”.

“Noi faremo il meglio possibile per raggiungere gli obiettivi stagionali che sono già noti. Siamo un gruppo relativamente nuovo, col passare del tempo faremo tutte le valutazioni del caso per capire le nostre ambizioni. Ora, però, è ancora presto”.

Il centrocampista lecchese conclude analizzando il suo percorso in queste prime gare: “All’inizio sono partito più contratto, come tutta la squadra, per paura di ottenere più il risultato che la prestazione. In seguito l’aiuto del mister è servito molto a liberarmi dal punto di vista più mentale e quindi nelle ultime due ho giocato più libero e sereno e di conseguenza sono arrivate anche le prestazioni”.