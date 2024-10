Serie C. Il Lecco crolla contro la Pro Patria: blucelesti sconfitti 2-1

Terza sconfitta consecutiva per i blucelesti di Baldini

Apre le marcature Lepore su rigore al 15′, rimonta la Pro Patria nella ripresa con Beretta (54′) e Somma (72′)

BUSTO ARSIZIO – Ancora nessun punto per il Lecco che torna da Busto Arsizio con una nuova sconfitta, la terza consecutiva, che potrebbe mettere in bilico la panchina di Baldini. Allo Speroni, i blucelesti hanno fatto la partita nel primo tempo gestendo il vantaggio firmato da Lepore su rigore.

Ma nella ripresa, la formazione lecchese entra con troppa leggerezza e, come in altre occasioni, non riesce a mettere subito al sicuro il risultato. La Pro Patria col passare dei minuti cresce e prende campo sempre più campo mentre, il Lecco indietreggia e viene punito al 54′ con la rete di Beretta.

La squadra di Baldini è costretta a giocare per 25 minuti n dieci per l’espulsione di Galeandro, al 67′, gli spazi quindi si aprano e i padroni di casa finalizzano la rimonta con il bel gol di Somma. Nei minuti finale, il Lecco stanco si difende a maglie strette fino al triplice fischio dell’arbitro Angelillo.

Il tecnico Baldini per il match di Busto deve rinunciare anche a Furlan schiera così Dalmasso al suo posto tra i pali, in difesa Kritta, Celjak, Battistini e Lepore che torna titolare. Galli e Ilari sono la coppia di mediani, le tre mezze punte sono Galeandro, Gunduz e Beghetto schierate dietro all’unica punta Sipos.

Sul fronte opposto anche mister Colombo deve fare i conti con gli infortunati, ben sette, e schiera un solido 3-5-2 con Bashi, Cavalli e Sassaro in difesa. In mediana Ferri, Mehic e Nicco; sulle fasce Somma e Piran. In attacco la coppia formata da Terrani e Beretta.

Cronaca

Primi minuti di studio per le due formazioni in campo allo Speroni, il Lecco prova ad impostare mentre la Pro Patria tenta di partire veloce in verticale. Al minuto numero 14′ arriva la prima svolta della partita, infatti il portiere Rovida (P) interviene rovinosamente sui piedi di Sipos (L) in area. Per l’arbitro non ci sono dubbi è rigore.

Dal dischetto, al 15′, va Franco Lepore che battezza il suo ritorno in campo con un gol, il suo tiro spiazza il portiere avversario e si infila nell’angolino basso a destra. La Pro Patria fatica a reagire siccome il Lecco chiude bene le linee di passaggio dove potrebbero infilarsi gli incursori biancoazzurri.

Poche occasioni da una parte e dall’altra nei primi trenta minuti di gioco. Anche il Lecco seppur in vantaggio non è mai andato a centrare la porta. Al 40′, si vede la formazione di casa in area bluceleste, Dalmasso (L) non trattiete bene un cross da calcio d’angolo e da fuori area va al tiro Nicco (P) che però termina a lato. All’improvviso torna a farsi pericoloso anche il Lecco con il tiro da fuori di Gunduz (L) messo in calcio d’angolo Rovida (P) e nella mischia da corner Kritta (L) sfiora il palo col mancino.

Il Lecco nel primo tempo ha sostanzialmente controllato la partita senza però rendersi pericoloso nella metà campo avversaria dove ha trovato una Pro Patria ben chiusa in difesa. Nella ripresa potrebbero aprirsi maggiormente gli spazi e trovare la rete che metterebbe al sicuro il risultato.

Secondo Tempo

Nessun cambio durante l’intervallo da parte dei due allenatori, il Lecco ci prova subito con un contropiede veloce innescato da Sipos (L) che si appoggia sulla trequarti a Galeandro (L) che vede il bell’inserimento di Gunduz (L), il turco prova il tiro da fuori al 50′ ma è troppo alto per impensierire Rovida (P).

Pericolo per la difesa del Lecco al 52′, da angolo Mehic (P) trova la palla e conclude da pochi passi verso la porta ma, Dalmasso (L) si fa trovare pronto. Al 54′, la Pro Patria trova il pareggio e i blucelesti prendono di nuovo un gol da calcio d’angolo, sulla sponda di Basci (P) trova la deviazione vincente Beretta (P).

I blucelesti faticano a reagire, mentre i bancoazzurri prendono maggiormente campo nella metà campo avversaria. Baldini corre ai ripari inserendo Tordini e Rocco per Gunduz e Beghetto. Ma al 67′ il Lecco perde la testa, Galenadro già ammonito prende la seconda ammonizione e lascia i suoi in dieci.

Ora gli spazi sono più aperti e la Pro Patria li sfrutta: al 72′ Pitou (P) con un bel pallonetto trova l’inserimento di Somma (P) che controlla e tira bucando la porta difesa da Dalmasso (L). Il Lecco questa volta reagisce, al 75′, con Tordini (L) che circondato da avversari riesce a tirare ma, palla esce di poco.

All’82’, la formazione di casa guadagna una punizione dal limite su cui va Pitou (P), la conclusione esce di poco sopra la traversa. In pieno recupero la punizione dai 30 metri di Lepore (L) viene messa in calcio d’angolo da Rovida (P).

Si conclude così la gara dello Speroni dove la Pro Patria ottiene la prima vittoria interna della stagione mentre, il Lecco esce a testa bassa avendo subito l’ennesima rimonta in campionato. Gli infortuni sono sì importanti ma anche la formazione di casa aveva bene 7 giocatori fuori oggi. La differenza l’ha fatta la determinazione infatti i padroni di casa sono entrati con un piglio diverso nella ripresa mentre, i blucelesti no.

Tabellino

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Bashi, Cavalli, Sassaro; Somma, Nicco, Ferri, Mehic (81′ Citterio), Piran; Terrani (66′ Pitou), Beretta. All. Colombo

LECCO (4-2-3-1): Dalmasso; Lepore, Celjak, Battistini, Kritta; Galli (82′ Di Gesù), Ilari; Beghetto (64′ Rocco), Gunduz (64′ Tordini), Galeandro; Sipos (70′ Louakima). All. Baldini

Marcatori: 15′ Lepore (L) Rig, 54′ Beretta (P), 72′ Somma (P)

Arbitro: Angelillo di Nola assistito da Mallimaci di Reggio Calabria e Sbardella di Belluno; quarto ufficiale De Angeli di Milano.

Ammoniti: Nicco (P), Galli (L), Mehic (P), Galeandro (L), Battistini (L), Tordini (L)

Espulsi: Galeandro (L)

Classifica

Padova 25

Renate 18

Vicenza 17

Alcione Milano 16

Lumezzane 14

Atalante U23 14

Albinoleffe 13

Trento 13

Novara 12

Lecco 12

FeralpiSalò 12

Giana Erminio 11

Pro Patria 11

Virtus Verona 10

Pro Vercelli 10

Caldiero Terme 9

Union Clodiense 6

Triestina 5

Pergolettese 5

Arzignano 4