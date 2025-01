Serie C. Il Lecco delude ancora, contro il Lumezzane finisce 4-0

Il presidente Aliberti indice il silenzio stampa fino a nuova comunicazione

Panitteri al 35′ apre le marcature, nella ripresa la doppietta di Monachello al 69′ e al 73′, firma il poker Ferro al 85′

LUMEZZANE – Terza sconfitta nelle ultime tre partite del Lecco che scivola al 14° posto in Serie C, a soli tre punti dalla zona play-out che partita dopo partita sta risucchiando la squadra di Volpe. Il tecnico campano dovrà ridimensionare le proprie ambizioni date le recenti prestazioni, quattro punti nelle ultime cinque, e pensare a dare una quadra alla sua formazione soprattutto in difesa.

Infatti il Lecco ha la terza peggior difesa del campionato, hanno fatto peggio solo Clodiense e Caldiero Terme, rispettivamente ultima e penultima della graduatoria. Ma anche l’attacco non carbura e il solo Sipos non può prendersi l’intero onere di mettere una palla in rete.

Si credeva che quello di oggi sarebbe stato un Lecco diverso rispetto le precedenti gare per l’arrivo dei tanti nuovi giocatori, invece è il solito Lecco: incostante, distratto e molle. In particolare dopo il secondo gol i giocatori in campo hanno staccato la spina e preso altre due reti certamente evitabili con un minimo di orgoglio.

Mister Volpe sceglie una formazione rivisitata rispetto i precedenti con molti dei nuovi arrivi in campo dal primo minuto. Ritorna Furlan in porta, davanti a lui difesa a tre con Martic, Stanga e Polito. A centrocampo Grassini, Marino, Galli, Ionita e Kritta. Davanti torna dal primo minuto Galeandro in coppia con Sipos.

Sul fronte opposto il tecnico Franzini opta per il 4-3-3-1 con Filigheddu in porta, in difesa Deratti, Dalmazzi, Pogliano e Moscato. Mediana a tre con Tenkoran, Taugordeau e Scanzi. Davanti il tridente offensivo è composto da Pannitteri, Monachello e Iori.

Cronaca

Primi minuti di studio da parte delle due formazioni in campo Saleri. Sulla sinistra prova a spingere con intensità Kritta (L) e anche dall’altra parte Grassini (L), mentre Marino (L) e Galli (L) a centrocampo dettano i tempi di gioco. La prima conclusione della gara arriva al 15′ con la conclusione di Moscati (LU) che esce a destra di Furlan (L).

Sul fronte opposto, un minuto dopo, prova ad insediare la porta di Filigheddu (LU) il tiro di Kritta (L) dalla distanza che esce alto. Al 21′ bel cross di Grassini (L) per Ionita (L) che viene anticipato di un soffio dal difensore avversario. Al 28′ primo tiro in porta per il Lumezzane con Iori (LU) che dai trenta metri lascia partire una fucilata rasoterra verso la porta, Furlan (L) attento la mette in angolo.

Grande occasione da gol per i blucelesti: al 32′ Sipos (L) addomestica una palla difficile e la passa a Marino (L) che scarta due avversari al limite dell’area e calcio a giro, ma centra in pieno la traversa. Al 35′, passa in vantaggio il Lumezzane con la conclusione di Pannitteri (LU) che buca la porta del Lecco, determinante la deviazione di spalla di Sipos (L).

Nei restanti dieci minuti di gioco non si è vista la reazione bluceleste: la squadra di Volpe arriva si in area avversaria ma non graffia. Il Lumezzane nei primi venti muniti ha, invece, subito il bel giro palla avversario ma, pian piano ha preso le precauzioni adeguate e in seguito trovando con merito il gol del vantaggio.

Secondo Tempo

Nessun cambio in apertura per entrambe le formazioni, inizio ripresa più vivo con azioni da una parte e dall’altra ma senza tiri pericolosi in porta. Volpe prova a dare la scossa ai suoi dopo un quarto d’ora inserendo Di Gesù e Beghetto per Galli e Polito.

Finalmente arriva la prima occasione da gol della ripresa al 19′ per il Lecco: Di Gesù (L) smarca Galeandro (L) in area, ma l’attaccante spara alto. Il Lumezzane cerca il raddoppio: al 67′ Tenkoran (LU) ben imbeccato sulla corsa scarta due difensori blucelesti e mette a sedere Furlan (L) e sceglie, in area piccola, di passarla a Monachello (LU) che conclude a rete, ma Furlan (L) in recupero blocca la palla.

Al 69′ i padroni di casa raddoppiano: tiro dalla sinistra di Pannitteri (LU), Furlan (L) respinge male e arriva sulla palla, più veloce di tutti, Monachello (LU) che l’appoggia in rete.

Il Lecco è in bambola e al 73′ arriva anche il terzo gol del Lumezzane. Tiro da fuori ancora di Pannitteri (LU) che Marino (L) lascia costantemente libero e calcia in mezzo, la conclusione deviata viene parata dal portiere lecchese ma come pochi minuti prima arriva il tap-in vincente di Monachello (LU).

Al 75′, occasione per la formazione ospite con Sipos (L) che in area piccola che indirizza palla verso la porta ma, viene allontanata sulla linea di porta dai difensori bresciani. All’85’ arriva anche il quarto gol: errore in disimpegno di Di Dio (L) che regala palla a Baldini (LU) che la mette in mezzo e Ferro (LU) completamente libero mette a segno il poker.

Si conclude così una gara in cui il Lecco ha strameritato la sconfitta contro una formazione solida e ordinata che i blucelesti hanno affrontato con approssimazione e senza un vero piano gara. Una conclusione in porta nel primo tempo (Marino) ed una nella ripresa (Sipos) non certo sufficienti a portarsi la partita a casa. Attento Lecco che i play-out si avvicinano e si se si continua così si potrebbe fare il doppio salto di categoria in due stagioni.

Tabellino

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Deratti, Dalmazzi, Pogliano (89′ Pittino), Moscati; Tenkorang (82′ D’Agostino), Taugourdeau, Pannitteri (77′ Ferro); Scanzi, Iori (81′ Baldini), Monachello (77′ Corti). All. Franzini

LECCO (3-5-2): Furlan; Polito (59′ Beghetto), Martic, Stanga; Grassini, Marino, Galli (59′ Di Gesù), Ionita (77′ Frigerio), Kritta; Sipos, Galeandro (68′ Zuberek). All. Volpe

Marcatori: 35′ Iori (LU), 69′ e 73′ Monachello (LU), 85′ Ferro (LU)

Arbitro: Pascilli di Como assistito da Badreddine di Tolmezzo e Alessia di Donà, quarto ufficiale Benito di Messina

Ammoniti: Polito (L), Tenkoran (LU), Frigerio (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 57

Vicenza 47

FeralpiSalò 39

Atalante U23 37

Trento 34

Renate 34

Novara 32

AlbinoLeffe 32

Alcione Milano 32

Lumezzane 31

Virtus Verona 27

Arzignano 26

Giana Erminio 24

Lecco 24

Pro Vercelli 23

Pergolettese 21

Triestina 19

Pro Patria 18

Caldiero Terme 16

Union Clodiense 11