Serie C. Volpe post AlbinoLeffe-Lecco: “Soddisfatto solo di aver conquistato un punto”

Pareggio senza reti per il Lecco contro l’AlbinoLeffe

Volpe: “Di mercato ne stiamo già parlando, continuare così è dura”

ZANICA – “Voglio vedere gli aspetti positivi in una partita in cui si è sofferto tanto ma comunque torniamo a casa con un punto e zero gol presi”. Queste il primo pensiero di mister Gennaro Volpe dopo il pareggio senza reti del suo Lecco contro l’AlbinoLeffe.

“Un buon punto per come siamo dal punto di vista mentale che fisico siccome perdiamo pezzi in continuazione. Teniamoci anche il fatto che non abbiamo preso gol perchè in questo momento siamo malati. Infatti, si fa molta fatica sia con che senza palla, siamo discontinui. In casa abbiamo l’atteggiamento giusto, ma fuori ci manca lucidità”.

Riguardo alla partita secondo il mister i suoi: “Hanno approcciato male la gara, l’AlbinoLeffe ha creato tanto nei primi minuti. Abbiamo avuto anche alcune occasioni, nella ripresa, con l’uomo in più ma non le abbiamo sfruttate. Abbiamo forzato tante palle e questo è sintomo di poca lucidità: bisogna ragionare di più”.

“Non sono soddisfatto di quello che ho visto – continua Volpe – perchè non è di quello che voglio. Però, in questo momento, vi assicuro che l’impegno questi ragazzi è massimale durante la settimana, poi ci sono delle difficoltà oggettive sia nel gioco che nelle caratteristiche tecniche di ogni giocatore. Sono soddisfatto solo di aver portato a casa un punto e ci è andata bene”.

Il tecnico campano spiega il fatto dei numerosi infortuni accorsi ai suoi giocatori in questo periodo: “Non voglio andare nel merito a questioni che poi sarebbero sgradevoli. Per il mio staff avere tutte queste difficoltà è dura perchè non riusciamo a dare continuità al lavoro né dal punto di vista tecnico né tattico. Non ho mai vissuto una cosa del genere neanche da calciatore”.

“Oggi ho provato i ragazzi in ruoli diversi però, ogni settimana, sto incollando i pezzi di questa squadra per metterla in campo nella maniera migliore. Io non sono qui a cercare alibi o scuse, però oggettivamente è un’impresa fare una formazione credibile. Sono contento di essere qui a Lecco, so che questo momento è difficile per la società e per i tifosi, sono venuto con la voglia di ricostruire una squadra e dargli un’identità.

“Però in questo momento a tanti pesa la testa, con l’uomo in più ripeto ci deve essere meno frenesia e razionalità. Ora dobbiamo stare uniti e continuare a stringere i denti almeno fino a gennaio e al mercato in cui sicuramente si dovrà operare perchè continuare così è difficile, difatti ne stiamo già parlando”.

Infine una battuta sull’avversario: “L’Albinoleffe è un’ottima squadra collaudata, con alcuni elementi fuori categoria come Zoma e Mustacchio, Fossati e altri. Oggi ho proposto ancora il 3-5-2 perchè loro sono bravi a portare superiorità numerica sugli esterni”.