Serie C. Volpe su Triestina-Lecco: “Approccio sbagliato, poi abbiamo messo il cuore”

Un punto a testa per Triestina e Lecco, match finito 1-1

Volpe: “Questo gruppo ha i mezzi per uscire dalla zona calda”

TRIESTE – “Non conta se sia un punto meritato o no, ma sicuramente è un punto importantissimo per l’importanza della gara e del risultato”. Queste le parole di mister Volpe al termine della gara contro la Triestina pareggiata dal Lecco con il gol di Ferrini al 90′.

“Oggi abbiamo sbagliato l’approccio alla gara – continua il tecnico – siamo stati remissivi e passivi, senza nulla togliere alla Triestina che ha dei valori importanti. Nel primo tempo potevamo fare molto di più, perchè abbiamo fatto poco di quello che ci eravamo prefissati. Nella ripresa è cambiata l’inerzia perchè siamo stati più intraprendenti e coraggiosi, mettendoci il cuore.”

Volpe commenta anche l’arrivo dei nuovi: “Si stanno integrando, sono otto ed è fisiologico che ci vuole del tempo anche se ora come ora non c’è. Abbiamo comunque dato un segnale importante rimanendo in partita sino alla fine e abbiamo recuperato mettendoci tutto. Oggi i cambi sono stati determinanti, avendo una rosa più ampia, ho più scelta e chi è entrato ha giocato bene”.

“Di Dio ha dato quella incisività nell’uno contro uno che ci è mancato nella prima parte. Sene ha dato peso all’attacco anche se ha fatto una partita sporca. Ho avuto il dubbio fino alla fine se inserirlo subito, ma non ho voluto rischiarlo dall’inizio perchè ancora non ha i novanta minuti nelle gambe La scelta è stata fatta perchè la Triestina poteva calare dal punto di vista fisico e lui è un giocatore di profondità che può darci una grande mano davanti”

Infine, mister Volpe commenta la posizione in classifica del suo Lecco: “Muovere la classifica è sempre un segnale positivo, però dobbiamo essere consapevoli che bisogna lottare per un obiettivo diverso da quello che la società si era data ad inizio anno. È iniziato un nuovo ciclo dove si sono fatte scelte coraggiose. Io sono convinto che questo gruppo ha i mezzi per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Questa squadra deve essere sostenuta per raggiunger questo nuovo obbiettivo”.