Serie C. Volpe sul pareggio di Chioggia: “Poca lucidità, bisogna migliorare”

Pareggio amaro per il Lecco contro la Clodiense: match finito 1-1

Volpe: “Situazione insostenibile, il mercato è fondamentale”

CHIOGGIA – “Fino a due minuti dalla fine stavamo vincendo, certo c’è un grande dispiacere per aver preso gol alla fine su una nostra ingenuità ma, c’è anche troppa generosità da parte dell’arbitro”. Queste le prime parole di mister Gennaro Volpe dopo il pareggio del suo Lecco contro la Clodiense, gara terminata 1-1.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca – continua Volpe – e che la Clodiense sulle palle inattive era pericolosa perchè ha centimetri. Noi nella prima parte abbiamo fatto fatica, poi nella ripresa si è giocata una partita più equilibrata e creato i presupposti per andare in vantaggio. Siamo stati bravi nel sfruttare uno schema d’angolo che avevamo provato”.

Per il tecnico campano è un peccato non aver portato a casa i tre punti che sarebbero stati importanti per la classifica ma anche: “Per il morale di questo gruppo e di questi ragazzi. Noi lavoriamo quotidianamente per cercare di fare risultato, adesso però stacchiamo un attimo. Poi ricominceremo per una seconda parte di campionato che dovrà essere assolutamente migliore”.

A gennaio si aprirà il mercato che secondo il mister è più che necessario: “Noi abbiamo le idee chiare su quello che c’è da fare e queste sono condivise dalla società. Ovviamente arriverà per forza di cose qualcuno perchè lavorare in queste condizioni è davvero insostenibile”.

“Abbiamo stretto i denti in questo ultimo mese. Allenandosi sempre in pochi non si riesce ad alzare il livello atletico della squadra. Infatti, anche oggi eravamo stremati alla fine. Il mercato apre il 2 gennaio e il 5 si gioca perciò rischiamo di essere ancora gli stessi per questo stiamo cercando di stringere alcune operazioni nell’immediato anche se il mercato ha i suoi tempi”.

Volpe commenta anche l’ingenuità di Ilari nel finale di partita: “Una situazione in cui la lucidità diventa fondamentale, abbiamo commesso un errore e l’abbiamo pagato caro. Questa squadra fa fatica anche con la palla coi piedi perchè abbiamo pochi palleggiatori. Questa è un’esigenza che si deve compensare sul mercato”.

“Per questo motivo ho scelto di fare giocare Tordini mezzala affinché gestisse meglio il pallone in mezzo al campo. Invece, davanti ho scelto con la doppia punta strutturata per contrastare le caratteristiche fisiche della Clodiense”.

Infine, Volpe analizza in momento generale del suo Lecco: “La squadra ha poca fiducia in sé stessa, condizione legata al momento, alla classifica e ai risultati. Ciò provoca poca lucidità in tante fasi di gioco. Anche oggi troppa frenesia quando si poteva gestire meglio. Su questo aspetto bisogna assolutamente lavorare così sulla corsa. Noi tutti non ci possiamo accontentare e vogliamo fare assolutamente meglio in tutto”.