Serie C. Auto-sabotaggio Lecco: i blucelesti regalano il pareggio alla Clodiense

Continua la maledizione in trasferta: al Ballarin finisce 1-1

Al gol di Sipos all’82’ risponde Verde su rigore al 94′

CHIOGGIA – I blucelesti non riescono ancora a vincere in trasferta e arriva un altro pareggio questa volta contro l’Union Clodiense. Il pareggio odierno lascia il Lecco nel limbo a un passo dai play-off, dove ci sono tre squadre nel giro di un punto. Leon Sipos ha aperto le marcature all’82’ mettendo dentro di testa la palla dell’1-0.

Sarebbe stata vittoria per la formazione di Volpe ma, ancora una volta, il Lecco si è fatto riprendere nei minuti di recupero a causa di un’ingenuità di Ilari. Il centrocampista ha commesso una vera e propria imprudenza difensiva e ha letteralmente regalato un punto agli avversari. Punto anche meritato dai granata, che hanno avuto molte più occasioni degli blucelesti durante tutti i 90′ minuti di gioco.

Mister Volpe sceglie nuovamente la difesa a tre con Celjak, Billong e Stanga. Linea a quattro invece a centrocampo con Lepore, Galli, Ionita e Kritta. Dietro le due punte Sipos e Zuberek c’è il trequartista Tordini che ritorna titolare dopo il turno di squalifica.

Sul fronte opposto, Andreucci deve rinunciare a Biondi in avanti e schiera il 4-3-3 con Lattanzio e Sinn sulle fasce e Munaretto e Salvi i centrali. In mediana ci sono Manfredonia, Nelli e Orfei. In attacco, invece, Scapin, Sinani e Vitale.

Cronaca

Parte forte l’Union Clodiense che raccoglie subito due calci d’angolo nel giro di due minuti di gioco, ma senza creare pericoli per Furlan (L), mentre il primo tentativo del Lecco arriva al 7′ con il tiro debole di Galli (L) dal limite dell’area avversaria.

Un po’ di confusione nell’area piccola bluceleste al 12′: da angolo la palla arriva in mezzo, Sinn (C) svetta sui difensori blucelesti e per fortuna del Lecco il colpo di testa esce alto. Poche occasioni per gli ospiti, nei primi venti minuti, che non riescono trovare alcun spazio per innescare una qualsivoglia azione pericolosa.

Il più vivace in attacco sembra essere Zuberek (L) che al 26′ prova una girata in area, ma è ben contrastato dalla difesa veneta. Al 32′ l’arbitro Caruso annulla un gol a Sipos (L) per fallo di Ionita (L) che oltre all’assist vincente aveva steso Munaretto (C) per arrivare prima sul pallone.

Pochi minuti dopo, al 38′, Zuberek (L) recupera palla fuori area avversaria e innesca Ionita (L) che libera Sipos (L) in area, ma l’attaccante croato spara alto. Possibilità in contropiede per il Lecco ma la difesa di casa recupera bene chiudendo compatta su Tordini (L). Dall’altra la Clodiense è viva e ci prova anche da fuori con il tiro di Sinani (C) che termina di poco a lato.

Lecco assente nei primi venti minuti di gioco poi piano piano si è svegliato, ma creando davvero poco. La differenza con l’ultima in classifica non si vede, anzi per quello che ha costruito nella prima frazione di gioco la Clodiense meriterebbe il vantaggio, emblematico il conto dei corner: 8-0 per la squadra di Andreucci.

Secondo Tempo

Il Lecco fatica ancora in difesa in apertura del secondo tempo e la Clodiense trova altri tre calci d’angolo nel giro di cinque minuti che però non riesce a sfruttare. Al 51′, il Lecco ha la più grande occasione da rete della partita ancora con Sipos (L) che, sul cross di Lepore, trova in pieno il palo alla destra di Gasparini (L).

Dall’altra parte tentativo anche per i granata: al 54′ Scapin (C) colpisce di testa e la palla finisce di poco a lato. Altra possibilità per Orfei (C) al 64′ che supera nettamente Celjak (L) rientrando sul destro, scarica verso rete ma una deviazione e l’intervento di Furlan (L) salvano il Lecco.

Il primo calcio d’angolo per i blucelesti arriva al 67′ su cui Celjak (L) colpisce a botta sicura di testa ma salva sulla linea la punta Sinani (C). Al 71′, dopo gol annullato anche per la Clodiense, Scapin (C) infatti si trova oltre la linea difensiva lecchese. Ancora il numero 19 ci prova un minuto dopo con un gran tiro da fuori, Furlan (L) la mette in angolo con la punta delle dita.

Il Lecco rischia e al 77′ è Sipos (L) a salvare sulla linea il risultato sul colpo di testa di Sinn (C) dopo l’uscita a vuoto dell’estremo difensore bluceleste. Il Lecco passa finalmente all’82’ sul secondo corner della partita: sul cross di Lepore (L) dalla destra Sipos (L) anticipa tutti e la mette in rete.

La squadra di Volpe ha un’altra occasione per chiudere il match all’87’ sempre con Sipos (L), Lattanzio (C) però ci mette il corpo e devia la palla in angolo. Sembra fatta, ma al 94′ l’arbitro concede un rigore per fallo di Ilari (L) che ha atterrato da dietro il neo entrato Verde. Dal dischetto va proprio Verde (C) che la mette alla destra di Furlan trovando così il pareggio.

Un secondo tempo sullo stesso stampo del primo: la Clodiense attacca tanto ma non riesce a sfruttare le numerose occasioni create. Mentre, il Lecco va in rete con Sipos al minuto numero 82′, ma nel finale butta via tutto dimostrando che ancora deve crescere e imparare a gestire le partite fino alla fine con una maggiore lucidità e attenzione.

Tabellino

UNION CLODIENSE (4-3-3): Gasparini, Lattanzio, Munaretto, Salvi, Sinn; Orfei, Nelli (69′ Maniero), Manfredonia, Vitale (80′ Niang); Sinani (80′ Verde), Scapin. All. Andreucci

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Celjak, Billong, Stanga; Lepore, Ionita, Galli (60′ Ilari), Kritta; Tordini (84′ Dore); Sipos, Zuberek (72′ Galeandro). All. Volpe

Marcatori: 82′ Sipos (L), 94′ Verde (C) Rig.

Arbitro: Caruso di Viterbo assistito da De Luca di Merano e Scribani di Agrigento; quarto ufficiale Cortese di Bologna

Ammoniti: Zuberek (L), Stanga (L), Tordini (L), Ilari (L), Furlan (L)

Espulsi: Zotti (L)

Classifica

Padova 51

Vicenza 43

FeralpiSalò 36

Atalante U23 35

Renate 34

Alcione Milano 32

Trento 30

Novara 28

AlbinoLeffe 28

Lumezzane 27

Arzignano 25

Virtus Verona 24

Lecco 24

Giana Erminio 20

Pro Vercelli 19

Pergolettese 18

Pro Patria 18

Caldiero Terme 16

Triestina 13

Union Clodiense 11