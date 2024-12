Serie D. Casatese-Merate pareggia e ottiene il decimo risultato utile consecutivo

Pareggio senza reti tra Casatese-Merate e Varesina

Commisso continua a macinare punti: ora a due lunghezze dai play-off

MERATE – Terzo pareggio consecutivo per la Casatese-Merate, ma la squadra di Commisso mette a segno il decimo risultato utile di fila. Al Comunale Cavalier Ferrario, i lecchesi pareggiano 0-0 contro la Varesina, terza forza del campionato di Serie D.

La Casatese-Merate è ora posizionata ad un passo, due punti, dalla zona play-off e a due giornate dal giro di boa il bilancio è più che positivo. Certo sono diversi i punti lasciati per strada, soprattutto nei sette pareggi a registro, ma la formazione lecchese non mai perso il treno play-off ed è in piena corsa per tentare il colpo grosso.

Oggi contro la compagine guidata da Spilli, la Casatese-Merate ha avuto un paio di occasioni nel primo tempo con Gningue: prima con un tiro che termina fuori e poi allo stesso attaccante viene annullare un gol per posizione di fuorigioco. Al 45′, nuova occasione per i ragazzi di Commisso con Isella, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

Nella ripresa la Varesina si riaccende con il tiro di Guidetti però, la palla termina ampiamente a lato. Sul fronte opposto tenta, invece, la conclusione a rete il neo entrato Diana ma, il portiere ospite salva il risultato. Una partita spigolosa che termina anche con l’espulsione per doppia ammonizione di Pirola.

Un po’ di amarezza per i lecchesi che non hanno saputo approffitare della grave emergenza in difesa di uomini della Varesina. Domenica prossima, invece, la squadra di Commisso andrà ad affrontare il Calcio Desenzano, attuale seconda forza del Girone B.