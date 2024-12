Serie D. Gningue regala un punto alla Casatese-Merate contro il Breno

Partita dominata dalla Casatese-Merate: sprecate almeno dieci occasioni da rete

Al gol di Cretti al 18′, risponde Gningue al 93′

CASATENOVO – Trasferta ostica dal punto di vista del risultato per la Casatese-Merate in quel di Breno. Infatti, i lecchesi seppur abbiano dominato il gioco per tutti i novanta minuto sono riusciti a pareggiare il risultato, soltanto, in pieno recupero con il solito Gningue che al 93′ in mischia ha infilato il portiere avversario.

I padroni di casa avevano aperto le marcature al 18′ del primo tempo con Cretti che ha finalizzato una ripartenza veloce dei suoi. La squadra di Commisso ha continuato a giocare imperterrita e creando diversi pericoli alla porta difesa da Serio, migliore in campo per le grandi parate effettuate, ma non è riuscita a trovare la rete del pareggio sino al recupero della ripresa.

Commenta il risultato il Team Manager, Danilo Didoni: “Se non avessimo portato a casa neanche il pareggio ci saremmo mangiati le mani. Nonostante abbiamo gestito noi il gioco ed avuto almeno dieci occasioni non siamo riusciti a pareggiarla prima del 90′. Non abbiamo rischiato nulla per tutta la gara, abbiamo pagato l’errore del nostro portiere e subito il gol”.

“Inoltre, c’era anche un rigore palese su Gningue, ma gli arbitraggi quest’anno non ci stanno una mano nel concedere le cose giuste. Rimaniamo, comunque, in piena zona play-off di questo girone di Serie D e con il punto di oggi continuiamo la nostra striscia positiva: il nono risultato utile consecutivo”.