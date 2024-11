Serie D. La Casatese-Merate pareggia 0-0 col Chievo Verona

Commisso allunga la striscia di risultati positivi: ottava partita a punti

Un tempo a testa per Casatese-Merate e Chievo: migliori in campo i portieri

MERATE – Solo un punto per la Casatese-Merate contro il Chievo Verona, ma che comunque allunga la striscia di risultati utili positivi per i ragazzi di Commisso. Quella di oggi, infatti, è la ottava partita a punti per i lecchesi che si garantiscono la permanenza nelle zone alte della classifica di Serie D.

Racconta la gara il team manger Danilo Didoni: “Un altro buon punto sia per noi che per loro. Il Chievo ha giocato bene nel primo tempo dando un buon ritmo alla gara e andando a raddoppiare alto sui nostri. Il nostro portiere ha fatto due parate decisive che hanno salvato il risultato”.

“Nel secondo tempo, invece, siamo saliti noi sbagliando un paio di occasioni e una, in particolare, su cui il loro estremo difensore ha fatto un miracolo intervenendo in tuffo sul gran colpo di testa di Gnigne. Inoltre, probabilmente su Isella forse c’era un rigore perchè gli hanno preso la caviglia in area, ma l’arbitro non ha fischiato”.

“Una buona partita da entrambe le parti – conclude Didoni – che hanno giocato un tempo a testa. Quindi quello di oggi è un risultato onesto che ci fa continuare la nostra striscia positiva e per questo siamo contenti. Da domani penseremo alla prossima sfida e ci dovremo preparare bene per affrontare un squadra tosta come il Breno”.