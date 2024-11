Serie D. Seconda vittoria consecutiva per la Casatese-Merate

La squadra di Commisso stende 1-0 anche il Pro Palazzolo

Ancora decisivo, come settimana scorsa, il gol partita di Gningue (48′)

CASATENOVO – La Casatese-Merate prosegue la striscia di risultati utili consecutivi, oggi settima partita a punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Pro Palazzolo decisa dal gol di Gningue al terzo minuto del secondo tempo. Ora, la squadra di Commisso si trova al quarto posto in classifica in piena zona play-off di Serie D.

Molto soddisfatto il team manager, Danilo Didoni: “Oggi ottima gara: non abbiamo rubato niente e non siamo mai in difficoltà. Loro a parte qualche cross ed un tiro non hanno creato nulla di pericoloso. Nel primo tempo ci sarebbe stata anche un’espulsione per fallo da ultimo uomo su Astuti lanciato a porta, però l’arbitro non ha deciso in questo modo”.

“Nella ripresa siamo entrati motivati e subito al 3′ Gningue ci ha portato in vantaggio. Un’azione sporca finalizzata dal tiro del nostro attaccante, bravo ad inserirsi nello scambio e calciare in porta. Nei successivi quindici minuti abbiamo sbagliato diverse occasioni e se andavamo sul 3-0 nessuno avrebbe potuto dire niente. Dopo l’abbiamo gestita con ordine e portato a casa i tre punti”.

Didoni analizza anche il momento positivo della Casatese-Merate: “Settimo risultato utile, terza partita senza subire gol e quarto posto in classifica: siamo contenti. Poi, è rientrato Corno in difesa che sarà un’arma in più nei prossimi incontri. Ogni sfida, a prescindere dall’attuale posizionamento, sarà una partita a sé, dovremo arrivare sempre concentrati e motivati”.