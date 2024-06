Play-out DR1. Festa Civatese, si resta in DR1

Battuto al PalaCivitz la Virtus Desenzano (74-63)

“Ci abbiamo sempre creduto e alla fine abbiamo avuto ragione” dichiara coach De Lazzari

CIVATE – Nella terza e decisiva sfida tra Edilcasa Civatese e Virtus Desenzano Basket la formazione lecchese ottiene vittoria e salvezza, lasciando agli ospiti la retrocessione in DR2.

Dopo la scoppola presa in gara 2, i ragazzi di coach Fausto De Lazzari decidono in partire a fionda e, al termine del primo quarto, hanno doppiato gli avversari (22-10). Desenzano prova la rimonta nella seconda frazione – arrivando a un possesso pieno di svantaggio – ma Daniele Castagna infila due “triple” consecutive e rilancia i grigiorossi (39-31).

Nel secondo quarto la Civatese dà lo strappo decisivo. Desenzano prova a rientrare nell’ultima frazione con la zone-press, ma i lecchesi non si fanno intimidire e chiudono la partita con il punteggio di 74-63.

“Ci abbiamo sempre creduto e alla fine abbiamo avuto ragione.È stata una stagione lunga e faticosa, abbiamo alternato buone prestazioni a prestazioni opache in momenti chiave e questo ci ha condannato alla roulette dei play out . Alla fine però questo fantastico gruppo di instancabili giocatori con umiltà , dedizione, costanza e sacrificio è riuscito a guadagnarsi la meritata permanenza in DR1” dichiara coach De Lazzari.

L’allenatore brianzolo ha poi voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno aiutato durante questa difficile stagione. “Ringrazio i miei preziosissimi collaboratori Umbe e Marco, Andrea, Danilo, Maurizio, il Presidente gentile, e la società tutta. Due anni fa mi avevano chiesto di riportare entusiasmo al PalaCivitz, gli spalti di questa sera mi fanno credere di aver centrato anche questo obiettivo”

EDILCASA CIVATESE – VIRTUS DESENZANO 74-63

PARZIALI: 22.10; 39-31; 58-43

CIVATESE: Castagna 19, Rotta 9, Minari 8 ,Corti 8, Galli 7, Panzeri 7, Butta 6, Galliani 5, Lomasto 3, Bianchi 2, Butti, Negri. All. De Lazzari.