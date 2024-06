Play-out DR1. La Civatese “balla ancora”, Mandello giù.

I grigiorossi passano al secondo turno di play-out

Mandello ko, seconda retrocessione di fila

CIVATESE – In un vero a proprio “venerdì nero” per la pallacanestro lecchese, l’Edilcasa Civatese è l’unica squadra che può sorridere. I ragazzi di coach Fausto De Lazzari hanno respinto l’assalto del Basket Caravaggio e si sono guadagnati l’accesso al secondo turno di play-out.

Il primo quarto la difesa civatese è un autentico muro, lasciando la miseria di sette punti agli avversari (14-7). Nella seconda frazione il divario resta simile (27-22).

La partita si spacca in due nel terzo quarto, quando i grigiorossi mettono nel cesto avversario la bellezza di trentuno punti (58-40). Il distacco non viene mai messo in discussione nell’ultimo quarto, coi lecchesi che vincono 69-54.

“Una partita fisica in cui siamo stati bravi a mantenere la lucidità in attacco, limitando il loro uno contro uno – dichiara coach De Lazzari – non pensiamo più a questo turno, testa al prossimo che sarà più duro”.

EDILCASA CIVATESE – BASKET CARAVAGGIO 69-54

PARZIALI: 14-7; 27-22; 58-40

CIVATESE: Corti 12, Rotta 10, Panzeri 10, Castagna 8, Butti 8, Minari 8 ,Lomasto 5, Negri 4, Bianchi 4, Butta, Gallliani, Galli. All. De Lazzari.

MILANO – Si chiude come peggio non potrebbe la stagione della Tecnoadda Mandello. La formazione di coach Francesco Spandrio, sconfitta di venti punti all’andata, si presenta con soli sette giocatori e subisce una vera e propria debacle. Per i lariani è la seconda retrocessione in due anni.

Il primo tempo è controllato dal San Pio X Milano, con Mandello che ha già quindici punti da recuperare all’intervallo lungo (47-31).

Il terzo quarto (78-48) mette una pietra tombale sul match, con un ultima frazione di puro “garbaga time”.

“Chiudiamo la stagione con una sconfitta che ci fa retrocedere – dichiara coach Spandrio – anche questa sera eravamo solo in sette, la sfortuna e tanti altri fattori ci hanno penalizzato. All’inizio dell’anno le prospettive erano diverse. Poco da dire sulla partita, adesso faremo un po’ di valutazioni per il prossimo anno e vedremo quali cambiamenti la società vorrà apportare”.

SAN PIO X MILANO – TECNOADDA MANDELLO 95-68

PARZIALI: 26-15, 47-31, 78-48

MANDELLO: Cala Mathias 21, Marrazzo Giacomo 15, Nasatti Paolo 11, Serigne Diagne 6, Albenga Alessandro 5, De Gregorio Thomas 5, Raimondo Giorgio 5, All. coach Spandrio