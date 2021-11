Cala il sipario sulla stagione dello skiroll, a Modena le premiazioni della Coppa Italia

Paola Beri, Maria e Aurora Invernizzi e Marco Combi vincono nelle rispettive categorie

Il Nordik Ski al secondo posto nella classifica per società, lo Sc Primaluna chiude al 9° posto

MODENA – Si sono svolte oggi, 1° novembre, a Modena le premiazioni dei vincitori della Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll. Dalla Under 10 fino alla categoria Master passando dagli Assoluti, numeri differenti con un circuito di 19 gare di cui se ne potevano scartare quattro per gli Assoluti e tutte le altre categorie, tranne i Master dove le gare sono state undici con le migliori otto a portare punteggio.

Paola Beri del Nordik Ski, domina nella categoria F2 dove vince 10 gare e somma il massimo dei punti, 800 dopo aver scartato i punteggi in eccesso, ma non solo, la lecchese a momenti fa il colpaccio andando a insidiare anche la vittoria Assoluta andata Sabrina Borrettaz dello Sc Amici de Verrays che si aggiudica la classifica con 848 punti seguita da un soffio dalla lecchese che di punti ne ha totalizzato 822 nella categoria più ambita.

Tra le Under 16 Maria Invernizzi del Nordik Ski vince con 1410 punti, 12 vittorie e due secondi posti nelle 5 gare disputate, sprint, distanza, tecnica libera o classica non importava, davanti era sempre lei. La sorella Aurora pure lei del Nordik Ski non è da meno e si aggiudica la classifica nella categoria Under 14 con 1400 punti seguendo le orme della sorella maggiore e di mamma Paola, 11 vittorie e tre secondi posti per lei. Altra vittoria finale questa volta per un rappresentante dello Sc Primaluna, Marco Combi, pur non partecipando a molte gare, dopo nove ottiene il punteggio maggiore tra i partecipanti e con 830 vince la classifica finale.

Sul podio anche l’altro lecchese Aksel Artusi in gara con i colori dello Sporting Livigno tra gli Under 18 che ha partecipato a metà gare del circuito vincendone sette e classificandosi al 2° posto nell’altra, 780 punti ottenuti dal forte fondista che quest’anno ha vinto tre medaglie, due argenti e un bronzo, ai mondiali di Val di Fiemme. Angelica Selva del Nordik Ski si prende la terza posizione finale con 570 punti tra le Under 20, Oscar Gianola ancora del Nordik Ski sale anche lui sul gradino più basso del podio con 430 punti, Mattia Combi dello Sc Primaluna con 630 punti conclude al secondo posto nella Under 10.

Nordik Ski sfiora il successo tra le società

Se individualmente si potevano scartare i punteggi in base alla categoria, nella classifica per società si sono conteggiati tutti e 19 delle gare proposte, ovvero tutte le classifiche delle gare di Coppa Italia, sommando di volta in volta i punteggi ottenuti nelle singole giornate sino ad arrivare alla diciannovesima e ultima dove la somma totale, dava la società vincitrice della Coppa Italia Cascina Bianca 2021.

Con 6296 punti la migliore tra le società è risultato lo Sc Valdobbaidene, seguito dai lecchesi del Nordik Ski capaci di totalizzare 5601 punti, a completare il podio virtuale della classifica che ha visto la partecipazione di ben 117 società, lo Sc Amis de Verrayes con 4774 punti, nella parte alta della classifica gli altri lecchesi dello Sc Primaluna che concludono al 9° posto con 2382 punti.