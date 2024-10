Coppa Italia skiroll: vincono Marco Combi, Maria Invernizzi e Paola Beri

A Trento, nel fine settimana scorso, si sono svolte la 17^ e 18^ tappa del circuito

Per il campionato italiano in salita in tecnica classica vincono il titolo Maria Invernizzi (U18) e la mamma Paola Beri (Master 2)

TRENTO – Week-end, quello scorso, dedicato alla skiroll. Sabato pomeriggio penultima tappa per la Coppa Italia NextPro, 137 atleti in gara nella sprint, 200m partenza individuale ogni 15”. Prima le qualifiche e successivamente le fasi finali con ottavi, quarti, semifinali e gli ultimi due atleti per la finale. Nella categoria Children vince Aurora Invernizzi (Cm Valsassina); secondo nella categoria Pulcini Marco Combi (Sc Primaluna), terza classificata nella categoria Giovani/Senior Maria Invernizzi (Cm Valsassina).

I vincitori e tutti i lecchesi in gara

Pulcini: 1^ Adele Fortunato (Winter Sc Subiaco), 24^ Giorgia Tantardini (Nordik Ski Valsassina), 26^ Elisa Rusconi (Nordik Ski Valsassina), 27^ Sofia Ghezzi (Nordik Ski Valsassina).

Pulcini: 1° Giacomo Miaci (Winter Sc Subiaco), 2° Mattia Combi (Sc Primaluna), 13° Federico Carissimi (Nordik Ski Valsassina), 14° Daniel Orlandi (Nordik Ski Valsassina),

Children: 1^ Aurora Invernizzi (Cm Valsasina), 20^ Greta Barbieri (Nordik Ski Valsassina), 21^ Elisa Barbieri (Nordik Ski Valsassina), 22^ Arianna Carissimi (Nordik Ski Valsassina).

Children: 1° Dylan Andrich (Sc Val Biois), 4° Luca Di Gregorio (Cm Valsassina), 8° Mattia De Gregorio (Cm Valsassina), 12° Mattia Rusconi (Nordik Ski Valsassina), 15° Mattia Artusi (Nordik Ski Valsassina), 17° Riccardo Crippa (Nordik Ski Valsassina), 19° Michele Gianola (Nordik Ski Valsassina).

Giovani/Senior: 1^ Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), 3^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina), 8^ Camilla Crippa (Pol Brianza), 9^ Paola Beri (Cm Valsassina), 13^ Alessia Ruzza (Nordik Ski Valsassina).

Giovani/Senior: 1° Michele Valerio (Us Carisolo).

Domenica mattina 18^ tappa valida per il Campionato Italiano in salita con Tecnica Classica

A Monte Bondone (TN) ultima tappa della Coppa Italia, in gara dai più piccoli fino ai Master, 147 atleti dai Baby fino agli Allievi, dai Giovani/Senior femminile 57 atlete e ben 92 atleti al maschile, in tutto ben 296 atleti si sono sfidati sulla Trento-Monte Bondone, gara in salita in Tecnica Classica.

Partenza in Mass start, i Baby U10 su 1km, i Cuccioli U12 su 2km, Ragazzi U14 su 3,5km, Allieve/i U16, Giovani/Senior femminile, Master F4 al maschile su 4,5km, Giovani/Senior maschile su 8,5km. Campionato Italiano in salita in Tecnica Classica valido per la categoria Giovani, Senior, Master, femminile e maschile.

Vincono il titolo Maria Invernizzi tra le U18 e la mamma Paola Beri nella categoria Master 2, al secondo posto Camilla Crippa nella categoria U20. Nella gara della 18^ e ultima tappa della Coppa Italia NextPro, memorial “Berardo Trabalzini”, molto bene i lecchesi in gara: vince Aurora Invernizzi nella categoria U16 (Allieve), al secondo posto Mattia Combi nella categoria U12 (Cuccioli), al terzo posto Marco Combi nella categoria U14 (Ragazzi).

Tutti i vincitori e i lecchesi in gara

U10 Baby 1km: 1^ Noemi Mecci 6’21”8 (Winter Sc Subiaco).

1° Elia Rainer 5’49”6 (ASD Anterselva), 5° Federico Mattia Carissimi 7’48”8 (Nordik Ski Valsassina).

1° Giacomo Miaci 10’40”4 (Winter Sc Subiaco), 2° Mattia Combi 10’41”3 (Sc Primaluna), 11° Daniel Orlandi 18’48”8 (Nordik Ski Valsassina).

1° Lorenzo Briscoli 16’45”1 (Made 2 Win), 3° Marco Combi 17’58”8 (Sc Primaluna), 9° Mattia Artusi 21’00”4 (Nordik Ski Valsassina), 13° Riccardo Crippa 23’22”5 (Nordik Ski Valsassina), 20° Michele Gianola 29’53”3 (Nordik Ski Valsassina).

1° Emanuele Zamboni 21’02”6 (Sc Ledrense ASD), 9° Luca Di Gregorio 22’59”4 (Cm Valsassina), 13° Mattia Di Gregorio 23’43”4 (Cm Valsassina), 30° Matteo Rusconi 29’30”0 (Nordik Ski Valsassina).

Giovani/Senior 8,5km: 1° Davide Battagini 34’20”3 (Sc Bosco), 83° Giuliano Selva 1h02’40”.

Classifica finale di Coppa Italia: vincono Marco Combi, Maria Invernizzi e Paola Beri

18 tappe, 2 gare di scarto, molto bene i lecchesi: Maria Invernizzi vince la categoria Assoluta con 1418 punti e anche la categoria Under 18 con 1600 punti (16 vittorie); Marco Combi vince la categoria Under 14 con 1368 punti; Paola Beri vince la categoria Master F2 con 1500 punti (15 vittorie). Al secondo posto Mattia Combi per la categoria Under 12 con 1320 punti, al terzo posto Camilla Crippa nella categoria Under 20 con 1240 punti e Carla Ticozzi nella categoria Master F3 con 200 punti.

Altri lecchesi tra i primi 10 della classifica finale

Tra gli Under 10 al 6° posto Federico Mattia Carissimi con 520 punti, tra gli Under 14 al 6° posto Mattia Artusi con 630 punti, 9° Omar Spotti con 635 punti, tra gli Under 16 all’8° posto Matteo Rusconi con 537 punti, al 9° posto Luca Di Gregorio con 501 punti, al 10° posto Simone Di Gregorio con 435 punti, nella categoria Under 16 al 5° posto Aurora Invernizzi con 800 punti (8 vittorie di tappa), nella categoria Under 16 all’8° posto Alessia Ruzza con 290 punti, nella categoria Master F2 al 6° posto Daniela Carmagnola con 95 punti (una sola tappa), nella categoria Assoluta 4^ Paola Beri con 1064 punti, 7^ Camilla Crippa con 894 punti.