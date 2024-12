Malgrate. Dopo 50 anni, Annamaria Amadei chiude il suo storico salone

Domani, 31 dicembre, sarà l’ultimo giorno dell’attività in via Vittorio Veneto

“Sono serena, anche se le mie clienti mi mancheranno”

MALGRATE – “Un po’ di tristezza c’è, è innegabile. Le mie clienti mi mancheranno, ma era arrivato il momento, ho quasi 70 anni e sono stanca”. Annamaria Amadei aveva appena 19 anni quando aprì il suo salone da parrucchiera in via Vittorio Veneto a Malgrate. Domani, 31 dicembre, sarà l’ultimo giorno di apertura. “Era il 25 ottobre 1974 – ricorda Annamaria, per tutti Annie, conosciutissima in paese e non solo (suo marito, Innocente Vassena, già vicesindaco di Malgrate, è scomparso a luglio dello scorso anno, ndr) – sono passati 50 anni, il lavoro mi è sempre piaciuto, mi ha anche aiutato a superare momenti difficili. Ma ora che ho quasi 70 anni la stanchezza si fa sentire di più: quindi ho deciso di chiudere. Sono serena, anche se non nego che in questi ultimi giorni la tristezza si è fatta sentire”.

Annie ripercorre con affetto e un po’ di nostalgia i 50 anni di appassionato lavoro nel suo salone: “Quando ho aperto ero ancora minorenne, mi avevano fatto da garante mio papà e due testimoni, di cui uno, per caso, ho scoperto dopo essere lo zio del mio futuro marito. Il negozio è sempre stato qui in via Vittorio Veneto e, cosa curiosa, prima di me vi avevano lavorato altre due parrucchiere”. I proprietari del negozio (Annie è stata infatti sempre in affitto) sono valtellinesi: “Persone squisite, con cui non ho mai avuto un problema. Ringrazio anche loro per il rapporto che abbiamo stretto in questi anni”.

50 anni che “sono volati”: “L’idea di cessare l’attività in realtà mi gira in testa da quale anno, ma Innocente mi ha sempre detto di andare avanti e quindi gli ho dato ascolto. In effetti anche dopo la sua scomparsa il lavoro mi ha aiutata molto a superare la difficoltà del momento. Le mie clienti sono state fondamentali“.

E proprio a loro va il grazie più sentito: “Le mie ‘donnine’, mi mancheranno davvero. Qui abbiamo riso, scherzato, pianto, abbiamo fatto di tutto, ma non solo sulle mie preoccupazioni, anche con le loro. Siamo diventate complici e l’affetto sincero che in questi ultimi giorni mi hanno dimostrato mi ha commossa e mi accompagnerà per sempre” ha detto Annie.

“Nel mio salone ho avuto più clienti da fuori che non di Malgrate – ha ricordato – Lecco, Ballabio, Valmadrera, Civate…adesso molte di loro sono preoccupate, non sanno dove andare a farsi fare la piega o la tinta ma io le ho rassicurate: tra Malgrate e Valmadrera ci sono tantissimi parrucchieri, tutti ottimi colleghi, non rimarranno sole!” ha concluso con un sorriso.