Oltre 120 partecipanti per la tradizionale cena degli imprenditori e della solidarietà

Già raccolti 5500 euro per Oltre Noi e il restauro della Cappella della Madonna di Lourdes

Una bella serata gioiosa che servirà a dare risposte concrete a due obiettivi importanti della comunità di Valmadrera

VALMADRERA – Un grande successo, giovedì 21 novembre presso il ristorante Il Terrazzo, per la tradizionale cena degli imprenditori e della solidarietà. Oltre 120 i partecipanti (all’ultimo momento è stato aggiunto un nuovo tavolo) che hanno permesso una prima raccolta di 5500 euro al netto delle spese della cena, per le due finalità previste, la riduzione dei costi della struttura Oltre Noi e il restauro della Cappella della Madonna di Lourdes.

Tante le persone coinvolte, tra cui tre sindaci legati a Valmadrera, quello di Civate, Angelo Isella, titolare di un’attività imprenditoriale a Valmadrera, e quelli di Oliveto Lario, Federico Gramatica e di Bellagio, Angelo Barindelli, con cui, come Comune di Valmadrera, si sta cercando di collaborare per diverse iniziative.

Il sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, ha ringraziato tutti i presenti e ha evidenziato in particolare due aspetti, la partenza del nuovo fondo per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Valmadrera e le iniziative per la partenza a Valmadrera, Civate, Malgrate e Galbiate delle comunità energetiche in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Il presidente del fondo della comunità di Valmadrera, Antonio Rusconi, ha ringraziato tutti i responsabili dei vari fondi con diverse finalità, per cui la generosità dona risorse dalle emergenze di Valmadrera alla fornitura di strumenti sanitari importanti in Nepal e ha ricordato come sia importante avere tante aziende sul nostro territorio, capaci di essere attente alle situazioni di bisogno. Il parroco, don Isidoro, si è detto particolarmente contento per la conoscenza di tante persone e imprenditori legati alla comunità e, in questo senso, ha illustrato il valore artistico, culturale e religioso del restauro della Cappella della Madonna di Lourdes.

Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, a

nome anche del direttore Paolo Dell’Oro, ha mostrato la propria soddisfazione perché a queste iniziative delle fondazioni locali si trovano sempre più persone interessate a dare il proprio contributo per le rispettive comunità. Una bella serata gioiosa, che grazie anche ai bonifici che stanno arrivando in questi giorni, darà risposte concrete a due obiettivi importanti della comunità di Valmadrera.