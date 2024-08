A Premana il corso di formazione per proprietari di cani

Le lezioni si svolgeranno lunedì 16, 23 e 30 settembre

Iscrizioni entro il 13 settembre

PREMANA – Ats Brianza e Enpa Merate presentano il corso di formazione “Il Patentino” per proprietari di cani e non, che si terrà presso il Teatro Parrocchiale S. Rocco a Premana. Le lezioni si svolgeranno nelle serate di lunedì 16, 23 e 30 settembre dalle ore 20 alle ore 23.30.

Lunedì 16 settembre dalle ore 20 alle ore 23.30 si terrà il primo incontro nella quale interverrà il Dott. Diego Perego, Direttore del Dipartimento Veterinario e Servizio Igiene Urbana Veterinaria di ATS Brianza, per spiegare perché è importante un corso per proprietari attuali o futuri cani.

Durante la prima lezione interverrà anche la Dott.ssa Gorio Rosa, Medico Veterinario esperto in comportamento, che parlerà delle origini del rapporto tra l’uomo e il cane, dello sviluppo comportamentale e delle fasi della vita del cane, dal cucciolo al cane anziano.

Inoltre, durante la lezione, interverrà anche Mariani Elisabetta, Istruttore e riabilitatore cinofilo, che discuterà del benessere del cane, dei bisogni fondamentali e delle principali cause di sofferenza.

Lunedì 23 settembre, sempre dalle ore 20 alle ore 23.30, la Dott.ssa Fiore Antonella e la Dott.ssa Cavalli Virna, entrambe Medici Veterinari esperti in comportamento presso ATS Brianza, tratteranno degli obblighi di legge per i buoni proprietari, delle figure di riferimento per informazioni e aiuti in caso di problemi e dell’adozione consapevole.

Al termine del corso, sarà effettuato un test finale di apprendimento e sarà rilasciato il certificato di partecipazione, che sarà consegnato solo a coloro che avranno frequentato tutti gli incontri e superato il test.

Per iscriversi è necessario mandare una e-mail a merate@enpa.org entro il 13 settembre. Il costo del corso è di 10 euro, da devolvere all’associazione e da consegnare durante la prima serata.