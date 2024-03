Casargo, gli studenti incontrano la Polizia per parlare di cyberbullismo

Gli agenti della Questura hanno spiegato ai ragazzi come combattere il fenomeno

“La nostra scuola cerca di spiegare agli allievi quanto sia importante utilizzare i mezzi informatici in modo consapevole”

CASARGO – Il Cfpa Casargo in prima linea contro il cyberbullismo. Gli studenti dell’istituto valsassinese hanno potuto partecipare alla lezione, presso l’aula magna del Centro di Formazione professionale, tenuta dagli agenti della Questura di Lecco nella giornata di lunedì 25 marzo.

Un appuntamento che ha riscosso grande successo. Gli allievi delle classi terze hanno ascoltato l’intervento dell’ispettore Pietro Aiello, che, insieme ai suoi collaboratori, ha tenuto un’apprezzata relazione sul tema del cyberbullismo.

“Un fenomeno che, purtroppo, vede spesso vittime giovani studenti in tutta Italia – ha commentato Roberta Pasini, Pedagogista e Coordinatrice del Cfpa di Casargo – Per questo motivo, la nostra scuola cerca di promuovere una costante azione educativa, per spiegare agli allievi quanto sia importante utilizzare i mezzi informatici in modo consapevole, sicuro e rispettoso delle persone che abbiamo vicino. Un percorso all’interno del quale abbiamo inserito l’intervento della Questura di Lecco. Gli agenti, guidati dall’ispettore Aiello, hanno saputo coinvolgere i ragazzi con una lezione molto accurata, capace di rispondere, con grande efficacia, ai tanti quesiti che spesso gli studenti hanno in questo ambito”.

“Nonostante gli studenti di oggi siano nativi digitali – ha spiegato l’ispettore Aiello – non sempre sanno come utilizzare in maniera sicura gli apparecchi informatici. Per questo motivo, teniamo questo tipo di incontri nelle scuole di ogni ordine, considerato che molti ragazzi possono disporre di un telefonino fin dalla più giovane età”.

La lezione sul tema del cyberbullismo rientra nel Progetto legalità, portato avanti dalla Questura di Lecco in collaborazione con il Provveditorato. Un’iniziativa di notevole successo, che ha permesso agli agenti di affrontare, in numerosi istituti del nostro territorio, tematiche di particolare attualità, come il cyberbullismo e la sicurezza stradale.

“Un’occasione che il Cfpa Casargo non ha voluto perdere, un tema, quello del bullismo, sul quale abbiamo da sempre prestato la massima attenzione. In una realtà convittuale come il nostro Istituto, è fondamentale che i nostri giovani ragazzi e le loro famiglie possano vivere un’esperienza in serenità e condivisione” – ha affermato Francesco Maria Silverij, Presidente.