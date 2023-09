CFPA Casargo. Riparte il nuovo anno scolastico con tante novità

E’ proseguita anche quest’anno, inoltre, la partecipazione dell’Istituto alla Manifestazione Zootecnica di Pasturo, che si è tenuta dal 22 al 24 settembre. Durante l’evento la scuola ha avuto l’onore di gestire il servizio catering, offrendo ai partecipanti della manifestazione piatti genuini e saporiti, realizzati direttamente dagli studenti. Una partecipazione che è diventata l’occasione per promuovere anche il nuovo corso di Operatore agricolo per la gestione di allevamenti e casaro.

Altra partecipazione degna di nota, in cui gli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo avranno la possibilità di mettersi alla prova nell’ambito di un evento di grande rilevanza, sarà la cena organizzata presso Villa Manzoni il 7 ottobre in occasione del Festival “Lecco Città dei Promessi Sposi”, che avrà luogo, infatti, nella città lacustre dal 6 all’8 di ottobre. Un’occasione, per i ragazzi, di stupire durante un’iniziativa di carattere nazionale, che rientra nell’ambito del più ampio progetto “Una città per Manzoni”, promosso dal Comune di Lecco e dal Sistema Museale Urbano Lecchese in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni.