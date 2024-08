“Durante l’Arte”: eventi culturali ed esposizioni a Margno, oggi l’inaugurazione

“L’espressione artistica femminile dell’Altra Valsassina”

L’apertura oggi dalle 18 alle 21 negli spazi dell’ex scuola del paese

MARGNO – Collezionista, critico d’arte e consigliere comunale Fabio Durante ha arricchito con le sue iniziative culturali il calendario degli eventi di Margno.

Il primo appuntamento con l’arte è previsto per oggi, sabato, al primo piano della Scuola Elementare in via E. De Amicis. Alle ore 18:00 si inaugura la mostra “L’espressione artistica femminile dell’Alta Valsassina. Il futuro nell’arte: le ultime novità”

L’esposizione sarà visitabile anche domani, domenica 11 agosto, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00. Gli artisti che esporranno le loro opere sono: Agnese Selva, Anna Giumelli, Antonella Marchetto. Antonella Ticozzi, Aurora Travagnin, Enrica Vergottini, Gerlanda Caruso, Giusi Esposito, Ilonka Landzianowski, Mari Selva, Mariagrazia Vitali, Mariarita Gobbi, Marisa Fondra, Marta Acerboni, Silvia Consonni, Simona Pomi, Teresa Cattaneo.

Il 17 agosto alle 18.00 appuntamento con “Eccezionale opera d’arte della Scuola Lombarda del Cinquecento”. Nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo verrà esposto un quadro del ‘500 ad opera di un allievo di Leonardo Da Vinci. L’opera sarà esposta anche nella chiesetta votiva del Battaglione Alpini Morbegno al Pian delle Betulle in occasione della tradizionale cerimonia che si terra domenica 1 settembre. Il dipintno “Arte sacra” sarà esposto visibile dalle 15 alle 16:30.

Tra gli eventi culturali organizzati all’interno dell’iniziativa “Durante L’arte” anche una conferenza stampa divisa in due atti. Il 23 agosto alle 20:45 sempre negli spazi della ex scuola il primo atto curato da Marco Sampietro “Streghe e malefici, Strie, stregoni ed eretici in Valsassina tra il ‘500 e il ‘600” mente il il secondo atto a cura di Stefani Carrera “Chi è il mago”.