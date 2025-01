Giornata della Memoria, a Barzio 16 medaglie d’onore in ricordo dei deportati

La cerimonia lunedì 27 gennaio in Comunità Montana

BARZIO – In occasione della Giornata della Memoria il Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, consegnerà 16 medaglie d’onore ai familiari dei cittadini che nell’ultimo conflitto mondiale sono stati deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

La cerimonia si svolgerà lunedì 27 gennaio alle ore 16 presso la sala conferenze Ing. Pietro Pensa della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

Nella stessa giornata verranno insigniti altri 3 cittadini di Valmadrera i cui eredi abitano in atre province. In particolare, a Varese, la signora Marilena Butti riceverà la medaglia d’onore attribuita al padre Eugenio e a Como le signore Rosella Cesana e Rosella Ronchetti le riceveranno rispettivamente per i padri Giovanni Cesana e Giovanni Ronchetti.

QUI L’ELENCO DEGLI INSIGNITI