Introbio. Benedetto il nuovo mezzo in dotazione al Soccorso Centro Valsassina

INTROBIO – E’ stato benedetto sabato pomeriggio a Introbio, al temine della messa, il nuovo mezzo in dotazione al Soccorso Centro Valsassina.

L’auto, una Suzuki Swift acquistata con il contributo del 5 per mille, servirà principalmente per il trasporto del medico in Servizio di Continuità Assistenziale. Un volontario Anpas infatti sarà sempre a disposizione come autista al Dottore di guardia.

L’autovettura sarà utile al sodalizio anche per i trasporti sanitari secondari.

Don William Abbruzzese nell’omelia ha sottolineato l’importanza dell’operato dei volontari del Soccorso presenti alla cerimonia: “Bisogna imparare l’arte del bene, l’arte di mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie energie e la propria intelligenza. Abbiamo tutti bisogno di iniezioni di bene. Non sono solo le grandi opere a far la differenza ma le piccole cose che non si vedono, il bene nascosto. Anche la benedizione di questa nuova autovettura ci ricorda che quell’auto farà in modo che qualcuno grazie a questo servizio starà bene”.

Il Soccorso Centro Valsassina è sempre alla ricerca di nuovi volontari. Il 14 novembre alle 20:30 presso la sede in Località Sceregalli a Introbio si terrà la presentazione del corso che abiliterà a svolgere trasporti sanitari.