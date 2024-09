La Valsassina si prepara per dare il benvenuto a Don William Abbruzzese

Sabato 21 settembre alle 17:30 corteo a Primaluna e alle 18 Messa Solenne in chiesa Prepositurale

Don William guiderà la Comunità Pastorale Madonna della Neve dopo la partenza di Don Marco Mauri

PRIMALUNA – La Comunità Pastorale Madonna della Neve si prepara per dare il benvenuto a Don William Abbruzzese. Il nuovo parroco si insedia dopo la partenza di Don Marco Mauri e guiderà i fedeli di Cortenova, Introbio, Parlasco, Primaluna e Taceno.

I festeggiamenti per accogliere Don William prenderanno il via venerdì 20 settembre alle ore 16 con una fiaccolata a cui parteciperanno i ragazzi adolescenti. La marcia partirà dalla chiesa di Santa Caterina a Introbio per giungere alla chiesa di Cortenova dove alle 20:30 si terrà la Veglia di preghiera.

Le celebrazioni entreranno nel vivo sabato 21 settembre alle 17:30. Autorità, associazioni e fedeli si ritroveranno presso la chiesa di San Rocco a Primaluna, il corteo si dirigerà poi verso Piazza IV novembre. Alle 18 si svolgerà la Messa Solenne in chiesa Prepositurale, a seguire rinfresco e cena alpina presso il campo sportivo.