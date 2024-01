Lotta allo spreco alimentare: food bag per i bimbi della primaria di Ballabio

L’iniziativa è frutto di una collaborazione ventennale tra il Comune di Ballabio e Sodexo Italia

BALLBIO – Nella scuola primaria del Comune di Ballabio sono state distribuite 130 Food Bag riciclabili ai bambini, con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare. L’iniziativa, frutto di una collaborazione ventennale tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, punta a promuovere tra i più piccoli un’alimentazione a ridotto impatto ambientale.

L’introduzione delle Food Bag all’interno della scuola primaria di Ballabio ha l’obiettivo di fornire ai bambini un accessorio, lavabile e riciclabile, che possa stimolarli a mettere in atto comportamenti anti-spreco, portando a casa il cibo non consumato in mensa che può essere conservato a temperatura ambiente, come pane, frutta, snack confezionati o budini UHT.

Le Food Bag sono state consegnate alla presenza di Giovanni Bruno Bussola, Sindaco del Comune di Ballabio, dell’Assessore all’Istruzione Pinuccia Lombardini e di Paola Tenedini, Responsabile di Unità di Sodexo Italia. In accompagnamento alle Food Bag i bambini hanno inoltre ricevuto l’attestato di “Super eroe anti-spreco”, come premio per il loro impegno nella lotta allo spreco alimentare.

“La lotta allo spreco è un problema di estrema attualità che riguarda tutti quanti – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’Assessore all’Istruzione Pinuccia Lombardini -. Pensiamo sia importante insegnare ai nostri bambini il recupero delle eccedenze alimentari fin da piccoli”.

“Siamo davvero contenti di essere riusciti a portare le Food Bag anche nella scuola primaria del Comune di Ballabio, in cui siamo presenti da diversi anni – commenta Paola Tenedini, Responsabile di Unità di Sodexo Italia -. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sostenibilità che stiamo compiendo assieme alle scuole in cui operiamo, non solo per sensibilizzare bambini e ragazzi sulle condotte anti-spreco, ma anche per educare, attraverso di loro, i più grandi”.

Dal 2003 Sodexo Italia opera nel Comune di Ballabio attraverso la gestione della scuola dell’infanzia e della primaria. Inoltre, nel 2023, in entrambe le scuole, l’azienda ha effettuato l’installazione di due colonnine d’acqua, con l’obiettivo di eliminare le bottiglie di plastica.