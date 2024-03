Valsassina. Un Distretto del Commercio per il rilancio del tessuto commerciale

Coinvolti nel progetto i comuni di Ballabio, Barzio, Cassina, Cremeno, Moggio, Morterone e Pasturo

Un questionario rivolto sia ai cittadini che alle imprese per raccogliere idee e proposte

PASTURO – Ha preso il via l’iter per la costituzione del Distretto del Commercio come strumento per il rilancio del commercio di prossimità e dell’economia locale. Ad aderire al progetto, in collaborazione con Confcommercio Lecco, i comuni di Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio, Morterone e Pasturo.

Il Distretto del Commercio ha come finalità quella di promuovere politiche territoriali innovative per sostenere il commercio locale e rafforzare l’identità delle aree urbane come previsto dalla normativa di Regione Lombardia (DGR 10397/2009).

Tra i vantaggi che porta l’adesione a tale iniziativa quello di identificare i bisogni delle imprese e degli attori locali, lo sviluppo del potenziale territoriale, creare reti di collaborazione, programmare risorse e iniziative, avere più facile accesso a finanziamenti dedicati alla realizzazione di progetti.

Gli obiettivi proposti dal Distretto del Commercio dei Comuni di Pasturo, Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio e Morterone sono quelli di creare una strategia condivisa tra le amministrazioni comunali, valorizzare il territorio la promozione dei servizi offerti dagli operatori locali, dalle associazioni e delle imprese.

Si invitano cittadini, imprenditori, commercianti e ristoratori a compilare un questionario in forma anonima entro il 15 aprile 2024. Verranno così raccolte osservazioni, idee e suggerimenti per interventi concreti.

QUESTIONARIO RISERVATO ALLE IMPRESE

QUESTIONARIO RISERVATO AI CITTADINI