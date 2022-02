Dalle artrosi alle tendiniti, a Lecco un ambulatorio a portata di ‘mano’

Visite specialistiche con il Dott. Davide Fumagalli, ortopedico

RUBRICA – Alle volte basta una posa sbagliata, un lavoro usurante che le mette a dura prova, spesso invece è solo l’età che avanza e che, inevitabilmente, porta ad acuirsi problematiche e patologie: le mani sono le nostre alleate fin dai primi mesi di vita e la loro ‘salute’ è qualcosa da non sottovalutare.

Per questo da In Salus a Lecco è stato inaugurato un nuovo servizio dedicato proprio alla cura delle mani con il dott. Davide Fumagalli, medico chirurgo specializzato traumatologia e ortopedia della mano.

‘In Salus’ effettua visite specialistiche per consulti diagnostici dai piccoli ai grandi disturbi che possono interessare le nostre mani: dalle patologie degenerative (artrosi), ai problemi legati al sovraccarico lavorativo (tendiniti), dalle neuropatie da intrappolamento dei nervi periferici (come la sindrome del tunnel carpale) alle cisti sinoviali effettuando inoltre, a livello ambulatoriale, terapie infiltrative della mano per il trattamento delle malattie articolari. Il team riabilitativo di ‘In Salus’, in collaborazione con l’ambulatorio ortopedico, è inoltre disponibile per trattamenti fisioterapici.

“La salute delle proprie mani dipende molto da quella che è la nostra quotidianità – spiega il dott. Fumagalli – dallo stress a cui vengono sottoposte soprattutto in ambito lavorativo che a volte, in particolare nei cosiddetti lavori ‘pesanti’, le costringe ad eseguire prese di una certa forza, ma spesso basta solo una scorretta posa mentre pigiamo i tasti della tastiera di un computer a creare qualche problematica. E’ importante dunque avere un’attenzione al gesto ripetuto, spesso fattore di sofferenze nervose periferiche”.

Ci sono poi le malattie legate all’invecchiamento “e per quanto riguarda il distretto della mano ci sono delle terapie che possono rallentare la degenerazione di queste patologie ma è importante riconoscere i primi segnali di usura ed avvalersi di un consulto medico – sottolinea l’esperto – Anche in questo caso può essere utile modificare alcune abitudini. Uno dei casi più frequenti è la signora anziana che utilizza i ferri da cucito e che si accorge di non riuscire a fare forza come in passato. E’ necessario spesso agire sulla quotidianità e imporre alcune correzioni”.

Dott. Davide Fumagalli

Riceve presso

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

