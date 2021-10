RUBRICA – Come si presenta il dolore durante infarto del miocardio?

È una domanda cui è difficile dare risposta perché la sintomatologia può essere variabile da paziente a paziente.

Il dolore tipico durante infarto è un dolore acuto al centro del torace a carattere oppressivo che può rimanere localizzato o irradiarsi fino al giugulo, in sede interscapolare, ad una o entrambe le braccia. Spesso si associa sudorazione fredda e mancanza di respiro.

ANGINA

L’angina è il sintomo che può precedere di alcuni giorni, settimane o mesi un infarto o a volte può essere un campanello di allarme che ci costringe ad andare dal medico prevenendo così l’infarto acuto. È caratterizzata da un dolore toracico, retrosternale talora di tipo oppressivo e come sopra, localizzato o irradiato in sede interscapolare, alle braccia o al giugulo. Può essere associato allo sforzo, insorgere se ci si espone ad una temperatura fredda o anche a riposo.

Non sempre chi ha un problema alle coronarie può avere dolore. Per esempio le persone diabetiche possono non sentire il dolore ed accusare solamente stanchezza, mancanza di fiato, aritmie.

Poiché, come dicevo sopra, la sintomatologia può essere differente da paziente a paziente anche a seconda dell’età, delle patologie associate, della soglia soggettiva del dolore, è sempre meglio parlarne con il vostro medico di base o con lo specialista che valuterà tempistiche e le tipologie di accertamento da eseguire.

Cosa può causare un infarto?

Il fumo, l’ipertensione arteriosa, il diabete, l’obesità, la vita sedentaria, il colesterolo alto sono tutti fattori di rischio per il cuore che se non prevenuti mediante uno stile di vita sano o trattati possono causare questo tipo di patologia.

Ancora una volta pongo l’accento sull’ importanza di uno stile di vita sano e consono alla nostra costituzione psicofisica.

Prenota una visita specialistica presso

Riceve presso In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

ARTICOLI PRECEDENTI

28 Settembre – A tu per tu con la Salute. Endometriosi: sintomatologia, diagnosi e cura

20 Settembre – A tu per tu con la Salute. Mal di schiena: cause principali e come curarsi

06 Settembre – A tu per tu con la Salute. Dolore al ginocchio: capire le cause e la giusta terapia

20 Luglio – A tu per tu con la salute. La menopausa è la fine della sessualità?

07 Luglio – A tu per tu con la Salute. Cibo spazzatura: il rischio non è solo l’obesità

21 Giugno – A tu per tu con la salute. Obesità: il dolore nascosto nei chili di troppo

4 Giugno – A tu per tu con la Salute. Che cos’è l’ipoacusia e come si cura

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Udito, il senso “social” da salvaguardare

20 Aprile – A tu per tu con la salute. Dolore alla spalla: sintomi, cause e rimedi

8 Aprile – A tu per tu con la salute. Allergie nei bambini: ecco il test più veloce ed economico