RUBRICA – Che definizione possiamo dare di cibo spazzatura? Dal punto di vista puramente nutrizionale rientrano in questa categoria tutti quei prodotti alimentari ricchi di calorie (soprattutto di zuccheri semplici e di grassi) e poveri di micronutrienti.

Ma come mai questi alimenti ci piacciono così tanto anche se spesso sappiamo molto bene che sono dannosi per la nostra salute? Perché li consumiamo, magari ce ne penriamo, e poi li cerchiamo ancora e ancora? Come dicevamo, dal punto di vista nutrizionale i cibi spazzatura sono ricchi di grassi, di zucchero e, spesso, anche di sale. Una combinazione che funziona su di noi come una “calamita” e che ci porta a reiterare il nostro comportamento. Uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology dimostra che mangiare spesso cibi insalubri porta a desiderare sempre di più alimenti dolci e ricchi di grasso, dannosi per la salute. La combinazione di zuccheri, grassi e sale presente in questo tipo di alimenti stimola il un sistema cerebrale chiamato sistema mesolimbico dopaminegico che porta al rilascio di dopamina in quantità maggiore rispetto ai cibi salutari. La dopamina è un neurotrasmettitore che induce piacere e questo porta poi alla perdita della capacità istintiva di riconoscere ciò che ci fa bene da ciò che ci fa male.

Questo studio ci spiega dunque come mai siamo così attratti e facciamo così tanta fatica a controllarci e a resistere alla tentazione di mangiarne sempre di più. A tutto ciò si aggiunge il fatto che questa tipologia di alimenti è spesso a buon mercato (costa pochissimo se paragonata al cibo sano), è di facile accesso e vanta un tempo di preparazione molto più veloce se comparato con il cibo fresco. Se questo si inserisce in una giornata frenetica come quelle che viviamo il gioco è fatto. La nostra scelta sarà spesso a senso unico.

Una dieta ricca di junk food induce quindi alla monotonia alimentare, esponendo a rischio obesità chi la segue.

Quindi, ancor prima di citare i danni medicali da cattiva alimentazione, è importante sottolineare il danno strettamente nutrizionale, in quanto la diseducazione che questi alimenti inducono, comporta un danno importante e duraturo che aumenta con il temopo.

In tutte le medicine antiche, come la medicina tradizionale cinese, la medicina ayurvedica o quella di Ippocrate, il cibo costituisce il primo e più importante farmaco proprio perché viene assunto tutti i giorni più volte al giorno. Possiamo facilmente capire come per le stesse ragioni, sempre il cibo, invece di essere fonte di salute, possa divenire quotidiana fonte di malattie croniche, (diabete, ipertensione patologie cerebrovascolari, malatttie cardiovascolari, ecc.), che non a caso sono tipiche delle popolazioni che hanno raggiunto un certo grado di benessere.

Gli effetti di questo tipo di alimentazione sono deleteri sugli adulti, ma possono essere anche peggiori sui bambini. Oltre ad essere collegati ad un aumento del peso – in Italia circa il 30% dei bambini in età scolare è sovrappeso e un terzo di questi sono obesi -, ma anche ad un aumento precoce dell’età biologica che si evidenzia con la comparso in età sempre più giovane di patologie tipiche dell’età avanzata e con l’affacciarsi anticipato della pubertà (centro ricerca endocrinologia San Raffaele – 2006).

In conclusione per essere più sani e più in forma oggi, ma anche domani, è bene dedicare un po’ di tempo a noi stessi e alla nostra famiglia attraverso la cura del cibo. Questo ci permetterà, con un po’ di fatica, di avere un miglior controllo del peso, una salute migliore e di essere di esempio per i più piccoli, così che possano imparare da noi adulti a preferire cibi sani anziché il più facile e immediato – e odiato – junk food.

Mauro Favruzzo – nutrizionista

