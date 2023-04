Alpini e solidarietà, donati preziosi strumenti ai Volontari del Soccorso

La consegna stamattina in occasione della taragnata

“In momenti come questo si concretizza il frutto delle nostre iniziative”

CALOLZIOCORTE – La taragnata organizzata oggi, 23 aprile, presso la sede in località La Cà, è stata l’occasione per il Gruppo Alpini Pippo Milesi di Calolzio per donare ai Volontari del Soccorso alcune importanti strumentazioni per la formazione dei volontari e della cittadinanza.

Ormai da tempo le penne nere calolziesi guidate dal capogruppo Claudio Prati sono al fianco dei Volontari del Soccorso e di diverse associazioni del territorio (proprio pochi giorni fa è stato consegnato anche un contributo all’Hospice Il Nespolo di Airuno): “E’ in momenti come questi che si concretizza il frutto delle varie iniziative che organizziamo sul territorio – ha detto Prati -. Quello che raccogliamo con i nostri eventi viene poi utilizzato per iniziative di solidarietà, in questo caso siamo riusciti a soddisfare un bisogno dei Volontari del Soccorso, associazione che da oltre 50 anni, come noi, è vicina alla cittadinanza”.

Il presidente Fabrizio Vatteroni, affiancato dal capo istruttore Gianmaria Motta e dall’ex presidente Roberto Casana, ha ringraziato gli Alpini: “Ringraziamo gli Alpini per questi strumenti destinati alla formazione dei Volontari del Soccorso e della cittadinanza – hanno detto -. In particolare il defibrillatore didattico servirà nei numerosi corsi che organizziamo per addestrare la popolazione con un particolare riferimento ai corsi che svolgiamo nelle scuole. I tablet ci consentiranno invece di eliminare una grandissima mole di carta: avremo nuovi supporti dove caricare tutte le informazioni legate ai corsi, oltre ad utilizzarli per la check-list delle ambulanze, ovvero la gestione delle informazioni legate ai nostri mezzi che quotidianamente dobbiamo obbligatoriamente compilare. Strumenti che migliorano la nostra vita e di conseguenza quella dei cittadini”.

Ai Volontari del Soccorso è stato donato anche un manichino pediatrico: “E’ uno strumento che non abbiamo mai avuto all’interno della nostra associazione: il soccorritore è più facilitato nell’addestramento perché può provare le manovre di rianimazione cardio-polmonare su un manichino che riproduce esattamente le condizioni che ritrova in caso di intervento su un bambino”.

Inutile dire che la taragnata ha riscosso un grandissimo successo (oltre 8 i chili di farina utilizzati), una notizia davvero positiva perché i contributi raccolti ritorneranno sul territorio sotto forma di gesti concreti di solidarietà!

Un appuntamento importante

Venerdì 28 aprile alle ore 20.30 nella sede dei Volontari del Soccorso di via Mazzini a Calolziocorte ci sarà la presentazione del nuovo corso a cui tutta la cittadinanza può partecipare: “Il corso, nelle sue varie fasi, apre molto opportunità al cittadino che vuole frequentarlo perché la nostra attività non è legata solo all’emergenza – ha detto il presidente Vatteroni – ma ci sono attività correlate importanti quanto l’emergenza come i trasporti sociali o il centralino di cui spesso ci si dimentica. Sabato 29 aprile, invece, a partire dalle ore 14 ci sarà invece l’Open Day dei Volontari del Soccorso: chiunque può venire a visitare l’associazione e conoscere i volontari, tra le ore 14 e le 17 organizzeremo alcune simulazioni per far capire alla cittadinanza cosa significa fare il volontario”.