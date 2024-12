Calolziocorte. Santa Lucia arriva alla scuola dell’infanzia di via Lavello

L’iniziativa dell’assessore Cristina Valsecchi e del consigliere Fabio Pio Mastroberardino

Regalato un soffiatore per tenere in ordine il giardino dell’asilo e tanti dolcetti ai bambini

CALOLZIOCORTE – Venerdì 13 dicembre, essendo il giorno dedicato a Santa Lucia e approssimandosi le vacanze per il Santo Natale, l’assessore del comune di Calolzio Cristina Valsecchi e il consigliere Fabio Pio Mastroberardino si sono recati alla scuola dell’infanzia del Lavello per festeggiare e portare dei doni ai bambini e alla scuola.

I due amministratori locali di Fratelli d’Italia sono stati accompagnati dagli Zampognari della Valle San Martino, che hanno portato gioia ai bambini con i loro canti natalizi. E’ stato donato alla scuola un soffiatore a batterie per consentire di mantenere in ordine il giardino (di recente oggetto di sistemazione da parte dell’amministrazione comunale), e insieme a questo tanti dolcetti per far trascorrere un momento di festa ai bambini.