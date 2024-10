Lions Club Val San Martino: successo per la tradizionale castagnata benefica

L’intero ricavato è andato a favore del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate

LECCO – Anche quest’anno si è svolta, in piazza Garibaldi a Lecco, la tradizionale castagnata organizzata dal Lions Club Val San Martino. L’intero ricavato dell’iniziativa “Due occhi per chi non vede!” è andato a favore del Servizio Cani Guida dei Lions con sede a Limbiate. Il Presidente Aldo Valsecchi ha ringraziato tuti i soci presenti esprimendo grande soddisfazione per il successo della manifestazione alla quale ha contribuito concretamente la SIR Ristorazione di Azzano San Paolo.