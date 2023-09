Pomodori da record: la Polisportiva Monte Marenzo premia i vincitori

Si è conclusa la sfida lanciata da Angelo Fontana responsabile dell’area sociale

Premiate Agnese Forcella e la figlia Rosalba di Monte Marenzo e Maria Pia Renzi che ha partecipato dalle Marche

MONTE MARENZO – La “sfida del pomodoro più polposo” lanciata dalla Polisportiva Monte Marenzo nell’agosto 2023 è giunta al termine. La medaglia d’oro è stata vinta da Agnese Forcella e sua figlia Rosalba che hanno presentato un pomodoro di 1 kg e 32 grammi.

“Ringraziamo Paola Colombo, sindaco di Monte Marenzo, per aver accettato l’invito a consegnare la medaglia della Polisportiva ad Agnese e sua figlia Rosalba presso la loro abitazione in frazione Portola – ha detto Angelo Fontana -. Il pomodoro più polposo proveniente da fuori regione, invece, pesava 1,738 grammi (forse anche il più grande d’Italia) ed è nato tra le colline del Montefeltro, nella provincia di Pesaro-Urbino. Maria Pia Renzi è stata la agricoltrice di questo eccezionale pomodoro e lo ha mostrato assieme al sindaco Daniele Grossi. Si tratta di un pomodoro della varietà patataro. Vogliamo ringraziare anche il sindaco marchigiano per aver accettato il nostro invito a consegnare la medaglia della Polisportiva (area sociale) alla signora Maria Pia”.

“Per me, andare nell’orto è un passatempo per rilassarsi un po’ e portare in tavola cibi genuini. Lo consiglio anche ai giovani che magari hanno perso il contatto con queste attività legate alla terra” ha detto Maria Pia.