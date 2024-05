Lecco. Controlli della Polizia in centro e in stazione

Identificate oltre un centinaio di persone e controllata un’autovettura

I servizi si svolgeranno anche nelle prossime settimane

LECCO – Controlli della Polizia di Stato nel centro città: i servizi, disposti dal Questore Ottavio Aragona su indicazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati svolti nelle giornate del 10 e 14 maggio in particolare in via Volta, via Cavour, Piazza Diaz, Piazza della Stazione e all’interno della stessa stazione ferroviaria, per verificare e contrastare alcune situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale.

Il servizio, coordinato dalla Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Questura – Squadra Volanti, coadiuvato da personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco e da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

Complessivamente, nel corso dei citati servizi, sono state identificate 105 persone e controllata un’autovettura. Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.