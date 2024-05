Ballabio. Saverio Mandolino è il nuovo coordinatore della Protezione Civile

Il nuovo coordinatore: “Il lavoro da fare è tanto e la voglia non manca”

Soddisfatto il sindaco Bussola: “Lieto per la nomina di una persona così equilibrata e decisa”

BALLABIO – L’assemblea del gruppo di Protezione Civile di Ballabio si è espressa nominando Saverio Mandolino quale nuovo coordinatore del gruppo. Nella stessa assemblea si è provveduto anche alla presa d’atto del passaggio a effettivi dei nuovi volontari, dopo i tre mesi di prova, e il gruppo attualmente è formato da 13 persone.

Queste le prime parole del neo-coordinatore Mandolino: “Ringrazio tutti i volontari per la fiducia accordatami e desidero impegnarmi, fin da subito, assieme a tutto il gruppo. Il lavoro da fare è tanto e la voglia non manca”.

“Sono lieto per la nomina di Saverio Mandolino, persona decisa ed equilibrata – ha detto il sindaco Giovanni Bussola –. Sono certo che sotto la sua guida il gruppo saprà fare tanto per Ballabio. Sapere di poter contare su una Protezione Civile unita e dinamica è fondamentale in caso di emergenza e non solo”.