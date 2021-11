Incidente tra due auto sulla nuova Lecco-Ballabio

E’ successo nel primissimo pomeriggio in direzione Lecco

Due le auto coinvolte in un tamponamento in galleria

BALLABIO – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 novembre, lungo la nuova Lecco-Ballabio.

Per motivi da chiarire due auto che stavano viaggiando in direzione Lecco sono rimaste coinvolte in un tamponamento all’interno della galleria. Uno dei due mezzi ha subito seri danni alla parte anteriore.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code in direzione Lecco. Sul posto si è portata la Polizia per i rilievi del caso.