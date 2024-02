Addio a Regina Rossi, ex assessore e volto noto della politica calolziese

Assessore durante il secondo mandato del sindaco Arrigoni, si è spenta all’età di 73 anni

“Un grande Assessore all’Istruzione della nostra città, una brava maestra e soprattutto un’immensa donna”

CALOLZIOCORTE – E’ grande il cordoglio a Calolziocorte per la morte di Regina Rossi, volto noto della politica locale e apprezzato assessore all’istruzione durante il secondo mandato del sindaco Paolo Arrigoni (2008-2013).

“Un grande Assessore all’Istruzione della nostra città, una brava maestra per tanti ragazzi\e e soprattutto un’immensa donna! Ciao Regina Rossi” ha ricordato l’attuale consigliere di maggioranza Marco Bonaiti che, proprio in quegli anni, ha lavorato al fianco di Regina Rossi nella medesima Giunta insieme, tra gli altri, ad Aldo Valsecchi e Luca Caremi oggi assessori nell’amministrazione guidata da Marco Ghezzi.

Persona acuta e molto apprezzata, ha sempre abbracciato i valori dell’area politica di centro-destra, partecipando a diverse esperienze sul territorio. Nel 2014, all’indomani della vittoria del centro-sinistra guidato dal sindaco Cesare Valsecchi, ha contribuito con Marco Bonaiti, Aldo Valsecchi, Pierluigi Donadoni e Roberto Gagliardi alla nascita di “Calolziocorte Viva”, un’associazione politico-culturale nata con l’obbiettivo di raccogliere intorno a sé le forze di tutto il centro-destra calolziese.

“Provo un profondo cordoglio per la scomparsa di un’amica, una persona serissima, che ha dato moltissimo al mondo della scuola, dove per una vita ha insegnato – ha detto l’ex sindaco di Calolzio Paolo Arrigoni -. In Giunta comunale, con me Sindaco, ha svolto il ruolo di Assessore all’Istruzione, sempre facendo squadra, guardando al bene comune, mettendo a disposizione la sua competenza con impegno, professionalità e determinazione, senza cercare visibilità ma con l’obiettivo di chiedere a se stessa e a chiunque altro il meglio per il mondo della scuola e per la Città di Calolziocorte. La scomparsa di Regina Rossi è una grave perdita per la comunità calolziese e soprattutto per i molti che l’hanno conosciuta ed apprezzata. Ciao Regina”.

“Ciao Regina, volontaria instancabile, hai lasciato un segno indelebile nel cuore del Monastero del Lavello – ha scritto Armando Friburghi della Fondazione Lavello -. La Tua dedizione verso il servizio e la comunità resterà per sempre un esempio luminoso per tutti noi”.

Regina Rossi si è spenta all’età di 73 anni. Lascia il figlio Simone, il nipote Francesco, il compagno Pier Battista, i nipoti Giancarlo, Rosaria, Lorenzo ed Elis e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati lunedì 12 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Foppenico a Calolziocorte.