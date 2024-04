Ballabio. Grave incidente a Balisio, coinvolti due giovanissimi

Una ragazzina di soli 14 anni trasportata all’ospedale in elicottero in gravi condizioni

L’allarme è scattato poco prima delle 16 di oggi, martedì, a Balisio lungo la Sp62

BALLABIO – Grave incidente a Ballabio nel pomeriggio di oggi, martedì 2 aprile. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 16 per un incidente nel quale sarebbero rimaste coinvolte un’auto e una motocicletta. Apprensione per due giovanissimi in sella alla moto da cross: un ragazzino di 17 anni alla guida e una ragazzina di soli 14 anni seduta dietro.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso da Bergamo insieme all’automedica da Lecco e alle ambulanze del Soccorso Centro Valsassina e della Croce Rossa di Lecco. Presenti anche la Polizia Locale di Ballabio e i Carabinieri che dovranno chiarire l’esatta dinamica. Il 17enne alla guida dalla moto è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) con un trauma alla gamba.

Più gravi (codice rosso), invece, le condizioni della 14enne che è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in elicottero con traumi alla testa, al bacino, a un braccio e a una gamba.

Alla guida dell’auto, invece, una donna di 30 anni in gravidanza che è stata a sua volta visitata sul posto dai medici; anche se non sembrerebbe avere avere traumi, è stata comunque trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

L’incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 62 lungo la piana di Balisio, all’altezza della stazione di servizio Tamoil. Per consentire il lavoro dei soccorritori la viabilità è stata deviata a senso unico alternato all’interno del benzinaio, si sono create code e rallentamenti in entrambe le direzioni.