Ballabio. Smantellato bivacco della droga nei boschi: “Qui non c’è spazio per lo spaccio”

L’attività illecita dei pusher è stata rovinata da un coraggioso intervento che ha messo in fuga i malviventi

Il sindaco Bussola: “La nostra Polizia Locale, assieme alle altre forze dell’ordine, garantirà una presenza quotidiana”

BALLABIO – Nei boschi che portano verso i Piani Resinelli è stato scovato, nel pomeriggio di giovedì, un vero e proprio accampamento di spacciatori. La loro attività illecita è stata rovinata da un coraggioso intervento a seguito del quale i pusher si sono dati alla fuga nel bosco. Nel bivacco dello spaccio sono stati rinvenuti addirittura un grosso coltello e una bicicletta, ora in custodia presso la sede comunale.

“I pusher devono sapere che a Ballabio non c’è spazio per la droga e che la nostra Polizia Locale, assieme alle altre forze dell’ordine, garantirà una presenza quotidiana rendendo difficile la vita di spacciatori e consumatori – ha detto il sindaco Giovanni Bruno Bussola -. Per gli spacciatori i tempi dei barbecue mentre preparano dosi di droga sono finiti: a Ballabio non c’è spazio per la droga!”