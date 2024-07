Brivio. Violenta aggressione a colpi di coltello, feriti due giovani

E’ accaduto intorno alle 5.30, non lontano dal Municipio

L’aggressione forse per motivi di droga, indagano i Carabinieri

BRIVIO – Violenza all’alba a Brivio, in via Vittorio Emanuele, non distante dal Municipio, dove due giovani di 32 e 34 anni, entrambi stranieri, sono rimasti coinvolti in una aggressione a colpi di coltello. Uno dei due è stato soccorso in gravi condizioni per le ferite riportate e trasportato in elisoccorso all’Ospedale Manzoni di Lecco.

E’ accaduto intorno alle 5.30 di questa mattina, in una stradina di fronte al Comune di Brivio. Da ricostruire cosa sia accaduto con esattezza, non si escludono motivi di droga dietro il grave episodio.

In posto, a sirene spiegate, si sono portati i soccorritori: due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso del 118 inviato da Como. I due giovani, entrambi feriti, sono stati soccorsi e trasportati uno, il 32enne, in codice giallo al San Gerardo di Monza e uno, il 34enne a Lecco in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche: operato ad una gamba per una lesione all’arteria, avrebbe riportato anche diverse ferite al torace. Si trova in Rianimazione.

L’area dove si è verificata la brutale lite è stata transennata dai Carabinieri della Compagnia di Merate che stanno ora indagando sull’accaduto.