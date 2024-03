Brutta caduta in bicicletta, elisoccorso a La Valletta Brianza

Soccorsa una donna di 55 anni vittima di una caduta

Sul posto l’elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale di Como

LA VALLETTA BRIANZA – Brutto incidente in bici nel pomeriggio di oggi, a La Valletta Brianza. L’allarme è scattato poco prima delle 14 in via Deserto quando una donna di 55 anni, che stava facendo un giro in bicicletta con la figlia, è caduta a terra battendo la testa.

La figlia ha subito allertato i soccorsi: sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata all’ospedale di Como in codice giallo (mediamente critico).