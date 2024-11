Cade dalle scale del Santuario: soccorsi in azione alla Madonna del Sasso

L’intervento dei soccorritori è avvenuto oggi, sabato, intorno alle 12

Una donna di 72 anni è stata trasportata all’ospedale di Vimercate in codice giallo

COLLE BRIANZA – E’ stata trasportata in ospedale a Vimercate la donna di 78 anni caduta mentre stava percorrendo la scala d’accesso alla chiesa della Madonna del Sasso.

L’incidente è avvenuto oggi, sabato 2 novembre, una manciata di minuti dopo le 12. Immediatamente si sono attivati i soccorsi con l’invio sul posto, in codice giallo, corrispondente a media gravità, di un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e dei Vigili del Fuoco, intervenuti con la squadra Saf del soccorso alpino fluviale.

Dopo le prima cure prestate sul posto, l’anziana, a cui è stato assegnato un codice giallo anche in rientro, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.